Sissi Cancino encabeza MODERS para crear herramientas que transforman a las mujeres

Sissi Cancino es la mente detrás de este foro que busca “formar para transformar” y el cual inició en 2017, “nació por la necesidad que sentí, y que compartía con muchas amigas y conocidas, de que no existía un foro que nos diera a las mamás herramientas para conocer el mundo de nuestros hijos. Había muchos sobre crianza, de cómo educar, pero no donde te cuenten lo que está pasando en el mundo y lo qué necesitas saber para poder conectar con tus hijos, a partir de conocer cómo viven ellos, cómo perciben la tecnología, las redes sociales, la globalización. Después de mucho pensarlo y de miles y miles de foros a los que iba en México y el extranjero, pensé que era una buena idea crear uno en donde pudiéramos dar a las mamás todo este contenido de muchísima calidad para que pudieran llevar a casa y fortalecer su papel como ejes de cambio social”, nos comentó Sissi.

Por supuesto no ha sido un camino fácil, sobre todo en la pandemia, “dije, ‘¿qué voy a hacer?, ¿qué va a pasar?’, MODERS es una reunión de mujeres, y ahora ya no puede existir esta reunión. Con mucho miedo innovamos, dimos el salto a digital y un momento que me marcó es cuando abrí el foro y vi que había seis mil personas conectadas, fue increíble”, confesó Sissi. Asimismo, nos habló sobre el mayor aprendizaje que ha tenido a través de este proyecto, “es que todas las mamás necesitamos esto, ese es el hallazgo de cada año. Cuando termina el evento, y las mamás vienen y nos dicen, ‘esta plática me cambió la vida, me senté junto a una mamá que me abrió los ojos al mundo, nunca había pensado en este punto, tenía terror de la tecnología y ahora sé manejar una red social’, saber que todas las mamás sí necesitamos esta información, es cuando digo: ‘Es un acierto y hay que seguir’”.

Sobre sus planes a futuro, nos habló de llevar a MODERS a Estados Unidos, así como a todos los estados de la República mexicana.

EN CONTINUO APRENDIZAJE

Sin duda, el papel de madre ha evolucionado con los años, sobre este cambio y los nuevos retos a los que se enfrentan, Sissi nos dijo: “Se ha transformado totalmente, de décadas para acá el tema de la tecnología hizo que nuestro rol cambié absolutamente, nadie dijo que ser mamá fuera fácil, pero ahora es más difícil, porque con la globalización y la tecnología en la palma de nuestras manos, tenemos que estar más pendientes de todo lo que ocurre, de qué es el metaverso, de qué es el sexting, de cómo están socializando a través de la tecnología nuestros hijos, de si lo están haciendo de una manera positiva; la tecnología es algo que llegó para quedarse, si nosotras no nos informamos y no sabemos cómo acompañar a nuestros hijos, no va a haber manera de que les permitamos que sean agentes de cambio”. A lo que Ana de Saracho, licenciada en Derecho, directora de asuntos públicos, regulación y mayorista en Telefónica México y conferencista en MODERS agregó: “es un gran reto porque estamos criando una generación que es nativa digital. Y no es malo, que quede claro, pero el reto es que les enseñemos a buscar el lado bueno de la tecnología, todo lo que los puede ayudar, la interacción, socialización, crecimiento, y educación que pueden tener, con lo que pueden trabajar y ser personas muy productivas, pero claro también en ese camino hay cuestiones que nos son buenas y que se van a topar nuestros hijos seguramente en algún momento, tienen que forjarse un criterio para que puedan sortear esos retos, y si caen, que siempre sepan que tienen un puerto seguro a donde regresar, y para eso también nosotros tenemos que entender la tecnología, necesitamos ser 'mamás tech'”.

Marcela Escalera, psicóloga clínica infantil y parte del foro, de igual forma nos habló del reto del vínculo, tema que desarrolló el pasado 29 de noviembre, “vínculo no es llevarse bien con los hijos, no es amarlos, tampoco es caerles bien, ni ser sus amigos, porque muchos papás dicen, ‘yo me llevo muy bien con mis hijos’, y es maravilloso poder tener una relación bonita, pero el vínculo es un instinto que nos lleva a relacionarnos en un lugar donde el adulto se pueda poner a cargo de ese niño o joven. Es contestar por qué nuestros hijos hoy parecen estar más interesados en las pantallas que en la relación con nosotros y quizá la reflexión es quién tendría que moverse, ¿nuestros hijos hacia nosotros?, o tal vez somos nosotros los que tenemos que dar el paso para poder recuperar y fortalecer esa relación”.

Valeria Stoopen, mejor conocida como “L’amargeitor”, en esta reciente edición se unió por primera vez con Julia Borbolla para, de igual forma, tocar un tema importante, sobre lo que, como padres, puede estar dañando a los hijos: “Es un tema del que hablamos recurrentemente, sólo que yo lo hablo en negativo y ella en positivo. Un poquito de reflexión del resultado que queremos lograr y las cosas que estamos haciendo para conseguirlo, que desde mi punto de vista, es totalmente contradictorio. En aras de pensar que los niños sean felices y exitosos, hacemos todo lo contrario para que logren eso y estamos educando niños berrinchudos, incapaces de resolver, y con cero resiliencia porque estamos haciéndoles todo, pensando que eso es lo que va a hacer que sean felices”.

Por su parte la tanatóloga, Elena Videgaray tocó un tema fuerte e importante de hablar desde temprana edad, la muerte. “Es un tema que la verdad es que nos incomoda y no tendría porque ser, no hay nada más natural que la muerte. Entender el concepto, acercarse a ella y quitarle todos los tabúes que tiene nos permite vivir más en paz, más seguros y dar pasos más firmes sabiendo que estamos el tiempo que nos toca estar y que hay que disfrutarlo”.

GRANDES SPEAKERS

MODERS se caracteriza por tener siempre expertos y líderes de opinión de distintos ámbitos dentro de su lineup, “para mí es un privilegio tener a todos los speakers que hay este año en MODERS, igual que todos los años. Soy muy cuidadosa en eso, es un evento que como no tiene breaks, necesito que la atención y la energía esté en el escenario, entonces es un trabajo de ir buscando, a lo largo del año, los temas más importantes, voy viendo quién puede hablar de esto, visualizo el programa, curando el contenido y es increíble ver que cada año caben más temas en la agenda. Tengo la fortuna de tener acceso a todas estas mujeres y hombres que están con nosotros, es un privilegio que no me quiero guardar para mí solita, si no que quiero compartir con las mamás de MODERS”, nos contó Cancino.

Este es un espacio para “mamás, papás, abuelos, tías, mujeres que van a tener hijos un día o nunca, porque es un foro donde se habla de actualidad. Este año hablamos de blockchain, metaverso, no necesitas ser mamá para saber de eso", finalizó Sissi.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Guillermo O’Gam y JDS Agencia

MAAZ