Álvaro Morales destroza a Argentina: la dictadura, un tramposo Maradona y ahora penaltis regalados, ¿cuándo ganarán bien?

La tarde del domingo 18 de diciembre el mundo entero se encontraba celebrando el triunfo de Argentina frente a Francia tras un emocionante partido que puso los pelos de punta a muchos y que ayudó a que Lionel Messi cargara por primera vez la Copa del Mundo; sin embargo, el encuentro estuvo cargado de polémicos momentos como cuando el arbitro marcó un penal del que los fanáticos y expertos advirtieron estabaa fuera de lugar. Ahora, con los ánimos más calmados la crítica no se ha hecho esperar y una de las voces más fuertes es la del comentarista de ESPN Deportes, Álvaro Morales.

En una transmisión en vivo luego del triunfo de Argentina, el comentarista guatemalteco que en varias ocasiones se burló de los argentinos, no dudó en lanzar una fuerte crítica durante su análisis y es que según Álvaro Morales, los argentinos nunca han logrado ganar "bien". De acuerdo con las muchas razones que enlistó el experto, no sólo destacan faltas no merecidas como la de este domingo, sino también la dictadura e incluso un "tramposo" Diego Armando Maradona, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo.

"Messi consigue su primer y único título del mundo. Perdón, es más un fracaso en su carrera", dijo. (Foto: AP)

"La pelota sí se mancha", así fue su duro mensaje contra Argentina

Durante su discurso el comentarista afirmó estar "de luto porque la pelota sí se mancha", un comentario acompañado de un sarcástico comentario en contra de Gerardo "El Tata" Martino, porque tras lo que logró en el partido contra México, su equipo "jamás volvió a perder. Felicidades por entregar metafóricamente, tácticamente el partido", señaló.

Asimismo, señaló a al menos cinco arbitros "que marcaron penales que no debían marcarse o señalarse para la selección argentina", dijo antes de continuar con una ardua crítica en la que no dudó en recordar la no anulación de un gol de Lionel Messi por una invasión al terreno de juego. Por supuesto, esto sólo fue un sutil recordatorio de cómo "querían ver a Messi campeón", por lo que no dudó en también recordar el pasado con nombres como el de Maradona.

"Messi consigue su primer y único título del mundo. Perdón, es más un fracaso en su carrera con un solo título del mundo cuando, por ejemplo, Pelé se ríe de eso y tiene tres. Ciertamente todos estos detalles que siempre argumento no son escandalosos ni vergonzosos como en el 78 con portero argentino en la Selección de Perú y un gobierno que influye y con un tramposo y dopado como Diego Armando Maradona que, entre otras cosas, mete la mano", detalló Álvaro Morales.

Álvaro Morales se lanza contra Messi: "Me gusta desmitificar cosas"

Luego de volverse tendencia en redes sociales tras lanzar tan ardua crítica en la que no deja de preguntarse "¿cuándo ganarán bien?" los argentinos, Álvaro Morales conversó con Infobae para mantener firme su postura, en especial lo que dijo en contra de Lionel Messi, quien es considerado como el mejor jugador del mundo. "Durante la carrera de Messi se le quisieron atribuir condiciones de líder que el muchacho no tiene. Yo no niego que sea un buen jugador ni uno de los mejores de la historia. Lo que niego es que en momentos importantes, él no es el caudillo ni el líder", expresó.

En su conversación el experto no dudó en detallar cómo al jugador lo han protegido y dado las "responsabilidades de hermano mayor" que lo llevaron a hacer historia y por ese mismo lado, nombró a Maradona, la cocaína y el supuesto rendimiento que tiene, además de los penales injustificados por actos que no merecían ser considerados como una falta e incluso la dictadura de su gobierno.

"Yo hago otra afirmación polémica aunque no tengo nada contra los argentinos ni contra la selección argentina sino contra los mitos. Hay muchos mitos alrededor de Messi y entonces un ángulo polémico es preguntarse ¿y Argentina cuándo va a ganar un Mundial limpiamente? Sin la dictadura militar, sin un tramposo como Maradona y sin estos penales que no eran falta. ¿Cuándo?", se cuestionó Álvaro Morales.

Entre Messi y Maradona, prefiere al primero. (Foto: AP)

Sin embargo, explicó que de tener que escoger a alguno de los dos, se quedaría con Messi porque "es limpio y además, Maradona nunca llegó a la cifra de goles de Messi, que mantuvo una regularidad de más de 20 goles. Igualmente alguna vez metió una mano en un gol, pero hizo un gol maradoniano ante el Getafe".

Por otro lado, no dudó en recordar el polémico partido entre Argentina y México que además de un triunfo para la primera selección, dejó una fuerte rivalidad entre ambas nacionalidades. En cambio, Álvaro Morales detalló que lo único que motivaba a Gerardo Martino frente al Tri era el dinero y cabe recordar que luego de la derrota que sufrió el equipo a manos de los argentinos, se dio a conocer que el "Tata" no seguiría como director técnico. Sobre esto y a pregunta directa de "¿por qué México no avanza en los Mundiales?", el comentarista precisó:

"Al no tener muchos jugadores en el exterior, con los jugadores del nivel doméstico alcanzaba para llegar a los octavos de final del Mundial, hasta que llegó Gerardo “Tata” Martino, al que no le importaba. Él ya había dirigido al Barcelona, a la selección argentina... ¿Qué le iba a motivar de México? El dinero, nada más. Y durante los últimos meses de este año estuvo cabildeando con periodistas tratando de mandar un mensaje que se replicaba mucho con la prensa argentina: el de decir “no tengo jugadores”. Y prefería vivir en Argentina que vivir en México, ese tipo de cosas... en lugar de un entrenamiento con la selección mexicana, ir a ver un partido en Argentina".

