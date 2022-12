Aislinn Derbez da bienestar a la gente con su podcast La Magia del Caos

La Magia del Caos inició como un sueño, se convirtió en un exitoso podcast y ahora es una multiplataforma (con talleres, retiros y eventos) de bienestar. Sobre esta empresa, Aislinn nos contó el inicio:

“Es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, tener un espacio donde se puedan juntar a los mejores especialistas de desarrollo personal y salud mental en un mismo lugar para brindar las mejores herramientas”.

Esta inquietud nació por la escasez de educación que vio al respecto, por lo que buscó poner su granito de arena, “me dio mucha tristeza darme cuenta que en las escuelas lo último que se nos enseña es educación sobre desarrollo personal y salud mental, sobre la gestión de nuestras emociones y autoconocimiento, cuando debería ser la raíz y la base de los seres humanos; aprender qué somos y por qué funcionamos como funcionamos. Todos los problemas en la humanidad nacen de la inconsciencia y del no saber quienes somos, de los traumas, de ahí viene el no saber relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, y por consecuencia, con el mundo donde vivimos”.

Sin duda, esto es algo que le gustaría dejar en Kailani, su hija, desde temprana edad, “quisiera que ella no creciera como crecimos la mayoría, sin una guía y sin herramientas de cómo relacionarte contigo, el mundo y tus emociones. Me encantaría que ella pudiera tener muchas más herramientas desde un principio para no tener que pasar su vida resolviendo traumas, sino al revés, que pueda pasar su vida expandiendo sus sueños”.

Al hablar de por qué se llama La Magia del Caos, Aislinn nos confesó: “Creo que estamos a veces muy peleados con el caos del mundo y no nos damos cuenta de que es parte de la naturaleza de este planeta, que no va a dejar de existir, que es un mundo muy crudo y que así funciona y así son las reglas. A veces queremos evitarlo a toda costa y eso solamente nos va a mantener en una eterna frustración. Es una invitación a la aceptación radical del caos de este planeta, y no solamente aceptarlo, si no hacernos amigos de él, usarlo a nuestro favor y convertirlo en magia”.

EVOLUCIÓN

Al cuestionarla sobre el impacto personal que ha tenido este proyecto en ella, nos contó, “todas las herramientas que he adquirido de los especialistas me han cambiado la vida, me ayudan todo el tiempo”. Aunque no es un camino nada sencillo, “el reto es que pensamos que después de trabajar mucho en nosotros va a ser todo más sencillo, y no, nunca se vuelve sencillo, siempre hay obstáculos y cada vez son más complejos. Pero también te va demostrando de lo que estás hecho, se trata de ir encontrando tus fortalezas e ir reconociendo tus límites”.

Y por supuesto el desafío empresarial ha sido otro gran aprendizaje para la actriz, “como empresaria, no me lo esperaba, fue como un salto al vacío y no fue nada fácil, fue un camino lleno de obstáculos, errores, fracasos, de equivocarme, y aprendí muchísimo, me hizo darme cuenta de que la vida se trata de regarla muchas veces, pero se trata más de que no te rindas, te sigas levantando después de mil fracasos y que no te desanimes”.

Si bien fue complicado al inicio, ha tenido grandes aprendizajes como, “el tener claridad de lo que quiero. Cuando tienes claro lo que quieres, para qué lo quieres y desde dónde lo quieres, la vida es el cómo”. Además de dejar de pensar a corto plazo y visualizar a futuro, “gasté muchos años de mi vida construyendo sueños a corto plazo, que no me llevaban a nada más que a una satisfacción instantánea, y ya con esta empresa sí me prometí que me quiero ir por el camino largo y sólido”.

Sin duda, hay distintos episodios del podcast que han dejado huella en Aislinn, pero uno de los que más la han marcado fue con su mejor amigo Jaime Kohen, “me sentí muy vulnerable, hablé desde lo más profundo, ese episodio me ayudó a perderle el miedo a abrir mi corazón. Fue uno de los que más me han gustado, sobre todo cuando lo volví a ver, sentí que pude realmente mostrarme transparente y tal cual soy y no sabía que tenía esa capacidad, cuando realmente conecto con mi corazón y mi vulnerabilidad no me da miedo mostrar mis partes débiles, es cuando más puedo conectar con otros, y mostrar la sabiduría que me han dejado los momentos difíciles”.

MANTRA: “Uno de los mantras que me mantiene cuerda y bien en los momentos difíciles es repetirme: ‘Yo confío en la vida y confío en el proceso en el que estoy es perfecto’”.

Lo primero que haces al despertar: “Ver a mi hija, ella me despierta a mí a gritos (risas)”.

El mejor consejo que te han dado: “No pedir trabajo si no yo crearlo, yo ofrecer lo que realmente quiero hacer”.

FRASE

“Luchar por entenderte y conocerte, de eso creo que se trata la vida, más allá de ser exitoso”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Roxana González

Collar La Magia del Caos X Morena Corazón

MAAZ