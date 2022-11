5 cosas de la cultura pop geek que te convencerán de ser un coleccionista

Iniciar una colección es una misión personal que brinda felicidad a lo largo de toda la vida. Monedas, postales o rocas con forma anormal; los que llevan años en este mundo saben que se trata de un compromiso que requiere paciencia, disciplina e inversión. Lo mejor es que todos pueden empezar una colección de cualquier cosa que se les ocurra, ¡no hay límites!

Decidir qué coleccionar y qué te interesa es la mitad del trabajo. Si todavía no estás seguro, he aquí un pequeño secreto: los objetos geek nunca fallan. El universo de los artículos de cultura pop es una locura porque es tan inmenso que es difícil saber por dónde entrar. Pero tranquilo, no significa que aprenderás todos los diálogos de las películas del Señor de los Anillos o verás los 1,000 capítulos de One Piece.

COSAS QUE MÁS SE COLECCIONAN

Estés listo o no, te hacemos las cosas más fáciles con cinco artículos para empezar una colección geek.

1.-Figuras

Con los miles de personajes de series, películas, cómics y animes es normal que haya réplicas en miniatura (y otras, no tan miniaturas). Elige una franquicia por ejemplo, ¿qué tal Doctor Who? Buena suerte consiguiendo las figuras de los 14 doctores. Aunque si te gustan las manualidades siempre podrás conseguir los modelos a escala de los robots Gundam para ensamblarlos y pintarlos desde cero.

2.- Tecnología vintage

Nunca sabes si entre las cajas de cosas viejas y usadas tienes una Commodore 64, una computadora que todos los coleccionistas desean tener en sus manos. Hay un montón de tecnología antigua además de PCs como calculadoras, cámaras o reproductores de música y teléfonos que merecen estar en tu propio museo personal.

3.- Cartas

En el ámbito friki hay algo que se conoce como los juegos de cartas coleccionables o por su abreviación en inglés TGC de Trading Card Game. Existen decenas de divertidas variantes del TGC, pero la recomendación es iniciar por el pionero de todos: Magic: The Gathering. ¿Por qué Magic? Sencillamente sus cartas tienen diseños que son la envidia de cualquier galería de arte y su dinámica de juego es fácil y divertida, ¡Seguro que las amarás!

4.- Libros

Algunas personas acumulan obras de todos los géneros y autores. En este caso, categorías como horror, ciencia ficción y fantasía son los títulos más buscados. Conseguir primeras ediciones en su idioma original de escritores como Stephen King o Frank Herbert es toda una hazaña. También hay que seguir de cerca a guionistas de novelas gráficas y cómics que pasaron a la literatura como Neil Gaiman.

5.-Soundtracks

Es más fácil encontrar los DVDs o Blu-rays de las producciones cinematográficas o televisivas que su banda sonora o soundtrack. Vinilos, cintas de ocho pistas, cassettes o CDs, todo se vale cuando se trata de encontrar tesoros de la música moderna o ¿jamás has escuchado la magia y talento del compositor Vangelis en Blade Runner?

Un viaje comienza con el primer paso

Hoy comienzas con un solo libro y mañana sin darte cuenta tienes una biblioteca del tamaño del Senado Galáctico de Star Wars, así funciona esto. Descubre, apasiónate e investiga hasta en el tianguis más lejano porque las sorpresas para coleccionistas nunca acaban.

SIGUE LEYENDO

¿Eres fan de los videojuegos, cómics y gadgets? Escucha estos 3 podcast ideales para ti