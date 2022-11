El filme "Merlina" muestra parte de la mente de Tim Burton y revela recuerdos de su infancia

Nacido el 25 de agosto, en Burbank, California, Timothy Walter Burton, mejor conocido como Tim Burton, se ha convertido en un referente de la industria del cine con un estilo característico inspirado en lo gótico y fantástico.

Desde niño tuvo interés por las historias oscuras, creando su primer corto a los 13 años, The Island of Doctor Agor. Más tarde estudiaría en el Instituto de las Artes de California con el sueño de convertirse en animador.

Su talento logró llamar la atención de Walt Disney, empresa que le dio su primera oportunidad como aprendiz, y en 1983, con 25 años de edad, creó su primer cortometraje, Frankenweenie, aunque este no le gustaría nada a Disney, por ser muy “aterrador para su audiencia” y lo despidieron por esto. Sin embargo, más tarde, debido a su éxito, lo buscarían para crear la versión largometraje de éste.

Desde entonces su carrera sólo ha ido en ascenso, posicionándose como un ícono del cine y de la cultura pop, creando personajes emblemáticos seguidos por diferentes generaciones.

UNA NUEVA HISTORIA

Seguramente has visto más de una de sus famosas películas, desde El extraño mundo de Jack, El joven manos de tijera, Charlie y la fábrica de chocolate, El cadáver de la novia, Beetlejuice entre otras más, que incluso han inspirado e influido en otras industrias como la moda y el arte.

Este año nos sorprende con un nuevo proyecto, y por primera vez en estos años de carrera decidió hacer una serie de televisión de la mano de la plataforma de streaming Netflix. Se trata de Merlina, la historia de la hija mayor de la icónica familia Addams, la cual se estrena este mes. Nos conectamos desde muy temprano en una entrevista con el director, quien nos recibió (virtualmente) desde su estudio en Londres, y en donde nos confesó por qué aceptó este proyecto, aunque fuera un formato muy distinto a un filme, “básicamente el personaje de Merlina. Crecí viendo en la televisión a la familia Addams, las caricaturas, las historias, y me habían ofrecido algunas en el pasado, pero esta me atrajo porque amo el personaje. Usualmente se ve como una niña pequeña, aquí ya la ves como una adolescente que va a la escuela y trata con los papás y todo esto, es muy interesante, lo sentí más real. Cuando lo leí (el guion), me trajo recuerdos de cómo me sentía sobre mis papás, la escuela, la gente, la tecnología, así que realmente lo sentí muy cercano a mí”.

Tim Burton ha mencionado en distintas ocasiones que cuando era niño encontraba la realidad de la vida cotidiana mucho más aterradora que los monstruos, por lo que al cuestionarlo si se identifica con ella, Tim Burton nos dijo: “Comparto su punto de vista, me llegue a sentir así. Cuando era un adolescente la gente me trataba como un bicho raro, pensaban que era extraño, ya sabes, tenía esos ojos sobre mí (risas); soy como la versión masculina de Merlina en esa época. Esto hizo que lo sintiera casi autobiográfico”. Dentro de la serie vemos a personajes fantásticos (sirenas, vampiros, hombres lobo, entre otros) que son marginados por ser diferentes, algo que se ha hecho parte de sus obras.

Al hablar de su estilo, tan icónico, al contar historias, Tim Burton comentó que no piensa en ello a la hora de estar filmando, simplemente se enfoca en su trabajo y el momento. “No pienso cómo hacerlo en un estilo, sólo hago lo que hago”, y sobre cómo experimentó este proyecto en específico, añadió: “Me sentí muy cómodo, porque es el tipo de mundo en el que vivo en general”. Además de estar rodeado de actores muy talentosos para este proyecto (como Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci y Luis Guzmán, entre otros), y lo cual se vivió en un gran ambiente que lo veremos reflejado en la pantalla, “eso fue una gran experiencia para mí, es increíble cuando trabajas con grandes actores y tener una buena relación en el tema colaborativo”, acentuó Burton.

EN FRASES

“Cuando era un adolescente la gente me trataba como un bicho raro, pensaban que era extraño. Soy como la versión masculina de Merlina en esa época, esto hizo que lo sintiera casi autobiográfico”. - Tim Burton

OTRA FACETA

Sólo una serie de televisión es la que ha decidido hacer: Merlina.

El 23 de noviembre se estrena la serie en Netflix.

ALMA DE ARTISTA

Más de 30 películas se encuentran dentro de su carrera como director, animador, productor y escritor.

Por Ailedd Menduet

Foto: Cortesía Tim Burton

MAAZ