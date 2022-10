Los 3 signos del Zodiaco que tienen peor desempeño en la intimidad

La fecha en la que nacimos y el signo zodiacal bajo el que vivimos puede ser un factor determinante de nuestra forma de ser, de cómo vivimos y hacemos muchas cosas, de lo que nos gusta y también cómo es nuestra forma de relacionarnos con los demás. Además, nos predispone a ser buenos en algunas cosas y que en otros aspectos de nuestra vida no nos vaya tan bien. Muchas actividades de la vida diaria se pueden ver afectadas por nuestro signo del Zodiaco.

En muchas ocasiones nos preguntamos qué signo es el más inteligente, cuál es el más divertido, el que puede ser mejor pareja o el que está destinado al éxito absoluto. Pero en esta ocasión te vamos a decir cuáles son los tres signos del Zodiaco que tienen peor desempeño en la intimidad.

Se considera que Escorpión, Aries y Leo son los que mejor se desenvuelven a la hora de tener intimidad con su pareja, porque tienen personalidades fuertes, confiadas y dominantes, algo que puede ser muy atractivo para las parejas. Pero, ¿cuáles son los signos que tienen las peores calificaciones?

¿Qué signos del Zodiaco tienen el peor rendimiento en la intimidad?

Libra

Libra es un signo que se caracteriza por ser creativo y capaz de conectar con las personas, pero también puede caer en la sobreconfianza y puede pasarse de los límites. Además, están muy acostumbrados a seguir las reglas y los estándares que dicta la sociedad, por lo que puede carecer de imaginación cuando está solo con su pareja. Además puede correr el riesgo de dejar todo el trabajo a su pareja y eso, a la larga, puede ser contraproducente.

Capricornio

Normalmente son entregadas en todos los aspectos de su vida y son muy responsables, además de que deben hacer todo bajo las reglas. El problema es que en muchas ocasiones se dejan influir por los prejuicios de la gente y eso puede ocasionar que no se deje llevar por el momento y de satisfacción completa a su pareja.

Acuario

Acuario es un signo muy fuerte e inteligente, pero puede que su parte emotiva o emocional no sea tan fuerte. No es que sea insensible, pero no es tan fácil que demuestre lo que siente para conectar con su pareja. Los Acuario toman las cosas muy al grano y difícilmente le darán un valor sentimental a la intimidad.

