Los mejores y peores novios según su signo del Zodiaco, ¿en qué grupo estás?

La fecha en la que nacimos y el signo zodiacal bajo el que vivimos puede definir muchos aspectos de nuestra vida, de nuestros gustos y de cómo hacemos las cosas en el día a día. Desde el amor, el trabajo, la amistad y nuestra personalidad, todo se puede ver afectado por nuestro signo del Zodiaco.

Siempre nos hemos preguntado quiénes son los mejores empleados, los más divertidos, los más inteligentes o los que mejor besan, según el signo que los representa. Pero ahora te vamos a decir quiénes son los mejores novios y quiénes los peores, además de las razones que lo demuestran.

La personalidad, los detalles y los gestos románticos definen a una buena pareja, pero no todos están predispuestos a ser así y hay personas que viven bajo un signo del Zodiaco específico, que los hace mejores novios. Aquí la lista definitiva.

¿Qué signos del Zodiaco son los peores novios?

Los peores novios

6.- Acuario

Los Acuario son un arma de doble filo, porque son catalogados como los más extravagantes. En principio puede ser muy atractivo, pero en una relación formal, a las personas les gusta la estabilidad y la constancia. El problema de los Acuario es que no siempre siguen los estándares sociales y pueden ser mal entendidos.

5.- Sagitario

Los Sagitario siempre saben lo que quieren, pero también están claros en que son personas muy valiosas, por lo que al no ver respuesta del otro lado, se dan por vencidos muy rápido. Otro problema significativo es que no les gusta mucho abrirse y eso puede ser muy costoso en una relación amorosa.

4.- Capricornio

Normalmente tienen expectativas muy altas, algo que no siempre es posible satisfacer. Son de carácter fuerte y eso puede ser un gran problema cuando tienen relaciones con otras personas que no son dóciles o que no se quedan calladas.

3.- Virgo

En principio no tienen algún problema de compromiso o en lo que se refiere a las relaciones personales, pero el problema viene a la hora en la que hay un conflicto con su pareja. Cuando se molestan pueden cerrarse, querer tener la razón y hasta ser vengativos. Además, son muy celosos.

2.- Tauro

No es que sea algo malo, pero Tauro difícilmente pone en primer lugar los temas románticos. Muchas veces estará primero la familia, la escuela o el trabajo. Sólo hasta el momento en el que saben que se trata de una relación seria, pondrán todo de su parte para que tenga éxito, pero es algo que no pasa todos los días con ellos.

1.- Piscis

El número uno se lo lleva Piscis, que es muy sensible y entregado, pero el problema es que buscan parejas que son completamente opuestas a ellos. Cuando no funcionan se convierten en relaciones agresivas, tóxicas y además no dejan ser uno mismo a la otra persona.

¿Quiénes son los mejores novios del Zodiaco?

Los mejores novios

6.- Leo

Aunque parecen duros y hasta cerrados, siempre quieren ser detallistas y hacer feliz a la otra persona, para que se sienta amada. Uno de sus valores más arraigados es la lealtad, algo indispensable para que una relación sea exitosa.

5.- Cáncer

Los Cáncer son sensibles y emocionales. En la mayoría de los casos se dejan llevar por lo que les dice el corazón y difícilmente harán algo con maldad. Siempre buscan sacar lo mejor de la otra persona.

4.- Aries

Si bien les gusta dominar en la relación, parecen engreídos, arrogantes y que solo se interesan por ellos mismos, la realidad es que los atraen mujeres que los desafían y entregan su corazón rápidamente.

3.- Libra

Son los novios más pacíficos, comprensibles y sensatos. Normalmente buscarán solucionar los problemas platicando y mediando, antes de llegar a la pelea. Son románticos empedernidos y dan sin esperar a cambio.

2.- Géminis

Se enamoran rápido y muestran su compromiso desde el principio. Además saben escuchar y pueden ceder para que su pareja disfrute de las cosas que más le gustan.

1.- Escorpión

Los Escorpión pueden ser encantadores, profundos y apasionados. Son personas intensas, pero si se les encamina bien, su etapa de novios será muy completa, incluyendo una vida de fidelidad y lealtad garantizada.

