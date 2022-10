Una modelo quiere los glúteos más grandes del mundo, se somete a esta dolorosa rutina

Una mujer está dispuesta a llevar su cuerpo al límite para conseguir el "trasero más grande del mundo", se trata de Vanessa Ataides, quien asegura que todos los días se levanta a las 04:00 horas para ejercitar las piernas y sus glúteos. Esta brasileña de 36 años asegura que se dedica a levantar peso, hacer sentadillas y hacer press de banca durante horas. Incluso le han dicho que es adicta al gym.

Después de hacer ejercicio, recorre 4 kilómetros, lo que no es poco teniendo en cuenta que las sesiones de gimnasio pueden hacerla sentir "enferma". Aunque muchos la han cuestionado sobre sus rutinas intentas que muchas veces la dejan sin movilidad, ella asegura que no parara, ya que quiere que su retaguardia mida 130 centímetros de circunferencia.

No le importa no poder caminar tras salir del gym. Foto: Especial.

Siente mucho dolor, pero eso no la para

"Me cuesta entrenar porque siento mucho dolor en la espalda y en las rodillas. A veces dura todo el día y puede ser tan intenso que no me levanto de la cama. Hace cuatro años que no paso un día sin experimentar algún tipo de dolor. Pero los ejercicios funcionan, porque mi trasero sigue creciendo”, aseguró recientemente en una entrevista, según recogió el diario inglés Daily Star.

"Mi sueño es tener un gimnasio en casa para poder entrenar aún más. He trabajado mucho para conseguir lo que tengo. Incluso cuando me duele, soy feliz así. Me encanta llamar la atención", agregó, pero sus palabras no pasaron desapercibidas, pues en sus redes sociales muchos comentaron que está “desquiciada” y muchos creen que todo es obra de las cirugías estéticas.

Además de esforzarse con su régimen de ejercicios, Vanessa es estricta con su dieta. Come entre seis y ocho veces cada 24 horas para desarrollar sus músculos y ayudar a su cuerpo a recuperarse después de los entrenamientos. La fanática del fitness se asegura de ingerir muchas proteínas.

Leyenda

Para asegurarse de que recibe todos los nutrientes que necesita para mejorar su rendimiento, también toma suplementos. “Es poco probable que deje de seguir mi estricto plan, incluso si alcanza sus objetivos”, comentó.

SIGUE LEYENDO...

Una influencer fit confundió su embarazo con inflamación abdominal, se volvió viral

VIDEO | Influencer se rompe la cara tras hacer una maniobra y caerle su compañera encima