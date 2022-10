Dulces sueños: ¿el ruido blanco ayuda a dormir mejor?

Dicen que el ruido blanco ayuda a dormir mejor, más concretamente a conciliar el sueño. El caso es que últimamente está muy de moda. Tanto es así que es muy fácil encontrarlo en numerosas aplicaciones de música, listas de reproducción o vídeos de Youtube. Incluso ya hay en el mercado pequeños aparatos domésticos de ruido blanco para poner en la mesilla de noche, pero…¿Es realmente efectivo?

Para empezar definamos lo que se entiende por ruido blanco. Se trata de un sonido que integra todo el espectro de frecuencias sonoras que existen, de una manera armónica y sin que ningún sonido destaque por encima de otro. Por eso se llama ruido blanco, como el color blanco, que es la suma de todos los colores.

Ejemplos de ruido blanco:

El sonido de la lluvia que cae monótona y constante.

El romper de las olas del mar.

El crepitar de la leña en la chimenea.

El entorno doméstico:

El sonido que produce la televisión encendida sin sintonizar ningún canal.

El ruido que emite un ventilador.

En los últimos años se ha extendido la idea de que el ruido blanco sirve para conciliar el sueño y hay estudios que apuntan en esta dirección, pero no existe tampoco una evidencia clara a tenor de las investigaciones publicadas, en las que las muestras no son muy amplias y las metodologías no coinciden para poder comparar resultados.

Estudios indican que el ruido blanco puede tener efectos perniciosos. Foto: Pixabay

Estudios de ruido blanco

Nieves Fuentes Sánchez, psicóloga investigadora de la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana, explica en entrevista para Efe que cuyos estudios actualmente se centran en conocer la influencia y repercusiones de la música en el cerebro.

Según la investigadora, todavía queda mucho por investigar pero es cierto que hay trabajos que apuntan a que la escucha del ruido blanco aumenta la calidad del sueño. Entre otros, menciona un estudio publicado en 2005 en Estados Unidos que observó que los pacientes ingresados en la UCI de un hospital dormían mejor tras estar expuestos a ese sonido.

También alude a una investigación que comprobó que individuos que habitaban viviendas ruidosas en Nueva York experimentaron también una mejora en su descanso nocturno gracias al ruido blanco. Sin embargo, añade, “podría parecer que la ciencia avala su eficacia, pero no todos los estudios apuntan en esa dirección”.

El sonido de la lluvia que cae monótona y constante. Foto: Pixabay

Ruido blanco, conclusiones

De hecho, en 2021 el departamento de psiquiatría experimental de la Universidad de Pensilvania publicó una revisión sistemática de todos los estudios realizados sobre ruido blanco y concluyó que los trabajos realizados hasta el momento no son suficientes para vincular el ruido blanco con la mejora en la calidad del sueño.

Algunas teorías sostienen que el ruido blanco sirve para conciliar el sueño porque enmascara otros sonidos ambientales que pueden interrumpir el descanso. Pero, por otro lado, apunta Nieves Fuentes, hay estudios que indican que el ruido blanco puede tener efectos perniciosos.

Con información de Efe.

