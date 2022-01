¿Ya supérame o ya vacúnate? Los Tres Tristes Tigres parodian a Grupo Firme | VIDEO

Desde que Los Tres Tristes Tigres llegaron a YouTube le han regalado éxitos a su audiencia que parodian canciones de moda, mezclándolas con temas de actualidad y es claro que la banda del momento no se podía salvar de ser la protagonista de uno de sus covers, por ello traemos para ti la nueva versión de “Ya supérame” de Grupo Firme.

Sólo que en esta ocasión, está aderezada con un mensaje que en vez de incentivar el odio a tus exs, te invita a vacunarte contra el COVID-19, pues en vez de decir el clásico coro de “Ya supérame”, Los Tres Tristes Tigres le dieron la vuelta al tema de Grupo Firme cantando “Ya vacúnate”.

Y no sólo eso, sino que en el video musical de “Ya vacúnate” los Tres Tristes Tigres toman una actitud similar a la que Grupo Firme tiene en el video de su canción del momento, misma que ha hecho que muchas personas que incluso no escuchan la música de banda, se vuelvan fans de la agrupación que próximamente tocará en el Foro Sol.

Pero ¿qué dice exactamente la canción que Los Tres Tristes Tigres parodiaron de Grupo Firme? La premisa es bastante simple: perderle el miedo a la vacunación contra el COVID-19, pero la manera en la que la promueven es bastante rítmica.

“Ya vacúnate, no seas necio es por tu bien y ya deja de decir tus teorías conspirativas pues. Creo que el virus ya mutó y hasta sepa la ching*ada qué… ¡Ya vacúnate!”, se escucha en la anima parodia de la canción “Ya supérame”.

El divertido cover no sólo hace referencia a la vacunación y a las teorías conspirativas, sino a las consecuencias de no cuidarse del virus y a personajes que no creían en su existencia, pero que terminaron confirmando por la mala que el COVID era real, tal es el caso de Paty Navidad, quien, aunque en repetidas ocasiones externó su opinión respecto a las vacunas y al coronavirus, terminó infectándose cuando participaba en Master Chef Celebrity.

Si no has tenido oportunidad de escuchar la parodia que los Tres Tristes Tigres le hicieron a Grupo Firme, te dejamos el video de la canción “Ya vacúnate” para que decidas cuál es tu favorita

¿Con cual versión te quedas tú? ¿”Ya supérame” o “Ya vacúnate”?