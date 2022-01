Seis superalimentos para el cerebro y el corazón, según la Universidad de Harvard

Es conocido que el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y trans está relacionado con padecimientos del corazón y el cerebro. La placas de colesterol se pueden acumular en los vasos sanguíneos, provocando afectaciones al sistema cardiovascular. Diversos estudios encabezados por científicos de la Universidad de Harvard han arrojado luces sobre cuáles son los mejores elementos en una dieta sana.

Los 6 superalimentos para el cerebro y el corazón según Harvard:

Aceite de Oliva

Un estudio publicado en Journal of The American College of Cardiology de los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, reveló que el consumo diario del aceite de oliva está asociado a una menor mortalidad cardiovascular.

Gracias a sus grasas saludables, este aceite es una mejor opción para cocinar que otros aceites vegetales y grasas de origen animal como la mantequilla. La cantidad ideal para consumir a diario rondaría los 7 gramos (media cucharada aproximadamente) y ayudaría a bajar el riesgo de mortalidad cardiovascular por cáncer, enfermedades neurológicas o respiratorias.

Este aceite es ideal para reemplazar 10 gramos diarios de otros productos como la margarina, la mantequilla, la mayonesa o grasas lácteas. El aceite de oliva ha demostrado ayudar a reducir los riesgos de muerte prematura, afirmó la investigación dirigida por Marta Guash-Ferré, investigadora principal del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Coles de Bruselas

La profesora Teresa Fung, también de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, realizó un estudio en el que estableció que las coles de Bruselas forman parte de una lista de alimentos súper sanos por su alto contenido nutricional.

Este vegetal contiene antioxidantes, vitamina C, vitamina K, vitamina A, potasio y ácido fólico, y se puede incluir en varias comidas.

Salmón

Al igual que otros pescados y mariscos, el salmón contiene grandes cantidades de proteínas y omega 3. Estos componentes ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas y debería consumirse al menos dos veces por semana.

Arándanos

El mismo listado de Fung reconoce a los arándanos entre los súper alimentos por ser ricos en antioxidantes, vitaminas y generar saciedad, lo que además contribuye a una dieta equilibrada.

Yogur natural

Se trata de un gran alimento que aporta vitaminas del grupo B y A. Además aporta minerales como el calcio, fósforo, magnesio y zinc.

Nueces

La lista de alimentos sanos para prevenir enfermedades cardiovasculares se completa con estos frutos secos que tienen un alto contenido de alfa-linolénico. Un ácido graso que reduce el colesterol y regula la presión arterial. Por si fuera poco limpia las arterias.

