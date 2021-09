Netflix cumple 10 años: Estas son las series favoritas de los mexicanos para maratonear

Ya pasó una década desde que el servicio de streaming, Netflix, llegó a México, sí fue en septiembre del 2011 y desde entonces han cambiado muchas cosas, por ejemplo, los hábitos en las que se consumen películas y series.

La plataforma cuenta con 4,596 títulos disponibles, de los cuales 2,972 son películas. Se estima que el servicio tiene 203 millones de suscriptores en el orbe y en el país cuenta con aproximadamente 17 millones de suscriptores.

En enero se dio a conocer que la compañía invertiría más de 300 millones de dólares en el país, para realizar 50 producciones originales, ya sea locales o globales filmadas en territorio mexicano, de acuerdo con lo reportado por la revista Forbes.

Cabe señalar que a la plataforma le pertenece el 50% del mercado mexicano en relación con el resto de las plataformas.

Y de acuerdo con el estudio “Estadísticas de la situación digital de México”, elaborado por agencia de marketing digital Branch, los mexicanos destinan aproximadamente cuatro horas en una plataforma como Netflix.

Así maratonean los mexicanos

La forma de consumir películas y series se ha modificado en los últimos 10 años, por ejemplo, ya no se tiene que esperar un determinado plazo para ver el siguiente capítulo de una serie, por lo que se empezó a dominar el arte de maratonear (terminar el programa 7 días después de comenzar a ver la temporada), como sucedió con Club de Cuervos y Orange is the New Black.

En los casos de ¿Quién mató a Sara?, Luis Miguel: la serie y Cobra Kai, se caracterizaron por ser las que más tiempo permanecieron como las más populares.

De acuerdo con información de la plataforma, los mexicanos suelen ver más novelas y dramas. Por lo que entre los más vistos fueron Roma, Somos, Oscuro deseo y Ya no estoy aquí.

Se destaca que en México cuenta con los fans más vocales en comparación en el resto de las naciones latinoamericanas, es decir, que cuando no estaban viendo determinado programa están hablando al respecto de su contenido, como sucedió en el caso de Dark, La casa de papel y Lucifer, al ser de las que más son comentadas.