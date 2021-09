Tales of Arise, un JRPG de Bandai Namco digno de celebrar el 25 aniversario de la saga

Bandai Namco está festejando el 25 aniversario de una de las sagas más prolíficas "Tales of", que en este 2021 lanzó Tales of Arise, título que podría aspirar a ser uno de los contendientes a lo mejor del año, debido a que las modificaciones en su historia, modo de juego y gráficos ha sorprendido a los fanáticos y a los recién iniciados en este mundo.

Si te interesa conocer más de esta saga no será muy sencillo, ya que para remontarte a sus inicios deberás tener varias consolas de generaciones pasadas como son el Super NES, PlayStation 1 y hasta portátiles, mientras que algunos de los títulos se venden por arrima de los miles de pesos.

Por otro lado, Tales of Arise ha representado un éxito innegable a tan sólo unas semanas de su estreno, ya que en los primeros cinco días había superado el millón de copias vendidas en todo el mundo, lo que hizo que el título se convirtiera en el más vendido de toda la saga.

¿De qué trata Tales of Arise?

El planeta Dahna fue invadido hace 300 años por los habitantes de Rena —un mundo gemelo—, quienes han esclavizado a la población para someterla a condiciones lamentables.

Los conquistadores han pasado esos tres siglos saqueando los recursos del planeta y despojando de riquezas a todos los habitantes.

Sin embargo, la historia tendrá un giro, cuando dos personas, Alphen y Shionne, nacidas en mundos distintos, buscarán cambiar su destino y lograr un nuevo futuro.

Historia

Tales of Arise tiene una historia simple, en la que un grupo de héroes deberá encabezar la rebelión en contra de los invasores. No es algo nuevo, como se puede ver, incluso podemos decir que cuenta con algunos clichés que no sorprenden a nadie, pero a pesar de esos fallos el jugador se sumergirá y se sentirá atrapado por saber lo que sucederá en el siguiente capítulo. Sin que nos engañemos, sabemos que los buenos ganarán, pero lo impresionante es saber cómo, a qué costo y a lo que conlleva.

A pesar de las semejanzas que guarda este título JRPG con las anteriores entregas, la narrativa tiene decenas de aciertos, giros y sorpresas que maravillarán al jugador, ya que mientras se va explorando el mapa se descubrirá que el universo está perfectamente bien construido, al grado de que ciertos detalles le darán mayor coherencia y solidez a lo que ven los ojos del espectador.

Las profundas conversaciones con otros personajes, así como las dinámicas entre los integrantes del grupo de héroes, conllevan a una evolución continua y preparando al jugador para los constantes momentos cumbre.

Algo que se agradece es que los personajes ya no hacen chistes malos o infantiles a cada momento, sólo de vez en cuando. Mientras que las charlas banales fueron dejadas a un lado para introducir diálogos sustanciosos e interesantes que complementan la historia en general. En conjunto, todo eso hará que Tales of Arise resulte entretenido y emocionante.

A lo largo del juego hay unas cinemáticas increíbles que disfrutará el jugador. Foto: Especial

Exploración

Como todo buen JRPG, Tales of Arise llevará al jugador a recorrer un gran mapa, el cual está dividido por zonas, que serán exploradas, en ese aspecto es muy lineal, porque se va guiando al jugado paso a paso sobre lo que debe hacer.

Entre los aspectos más destacados son la exploración de mazmorras, en las que el jugador enfrentará a diversos enemigos, que, evidentemente, se vuelven más complejos conforme se avanza en la historia, pero esto a su vez implicará que los personajes suban de nivel y adquieran armamento y habilidades nuevas.

A pesar de que es lineal, en algunos momentos el juego incentivará a que el usuario explore y busque algunos de los atajos y desvíos dentro del mapa, con lo que se descubrirán secretos dentro de la historia y cofres que contienen sustanciosas recompensas.

En algunos momentos será necesario contemplar los escenarios que fueron creados para este título, porque simple y sencillamente son hermosos, no sólo por la paleta de colores empleada, también porque presentan flora y fauna inimaginable.

En la actualidad la mayoría de los videojuegos se caracterizan por ser mudos abiertos, bueno, no esperen eso en Tales of Arise, porque mantienen su característica esencia de limitar las regiones y de ser necesario trasladarse del punto A al B se emplean los teletransportadores.

Combates y acción sin cansancio

Este apartado es simplemente lo mejor que veremos en Tales of Arise, ya que las peleas y enfrentamientos serán contra criaturas, que van desde pequeñas hasta colosales jefes. Lo impresionante será ver a los héroes utilizando sus movimientos especiales y el jugador quedará boquiabierto al ver los destrozos y remates.

Algo que mejoraron en esta entrega es que los combates son en tiempo real y ya no será necesario presionar botones alocadamente, ya que ahora cada uno cumple una función específica, es decir: uno sirve para efectuar combos básicos, otro para saltar, uno más para esquivar y defender, y tres extras para técnicas y hechizos. Se lee complejo, pero rápidamente el usuario memorizará las funciones.

Los combates son lo mejor del juego. Foto: Especial

Pero las batallas deberán ser pensadas y hasta habrá que implementar alguna estrategia para acabar con los enemigos colosales, porque, como siempre, el jugador deberá buscar el punto débil y sacar provecho a cada uno de los integrantes del equipo de héroes, ya que cuentan con habilidades específicas.

Los gráficos juegan un papel importantísimo en los combates, porque todo se desarrolla a una velocidad impresionante y en ocasiones los efectos especiales saturan la pantalla y, habrá que admitirlo, en ocasiones no se sabrá que ocurre, porque sólo se ven espadazos, hechizos y luces, pero sin saber a ciencia cierta quien ataca.

Algo esencial será que el jugador mantenga el mayor tiempo posible el combo, esto con el objetivo de infligir más daño a los enemigos. Por otro lado, las técnicas que se empleen podrían cambiar si se efectúan en el piso o en el aire, pues hay algunos enemigos voladores a los que se deberá atacar, pero a otros más habrá que "levantarlos" a punta de puñetazos para derrotarlos lo antes posible.

Veredicto

Si has jugado anteriormente algún título de la saga, te recomendamos que corras por tu copia de Tales of Arise, ya que te estás perdiendo de una verdadera joya por todo lo que ya dijimos.

Es cierto que tiene algunas fallas, pero no afectan en nada en la experiencia que estás por disfrutar y vivir.

La música, el arte, los escenarios, los personas, la narrativa y los combates son los puntos más fuertes de este increíble título, que sencillamente te brindará horas de diversión, frustración y análisis.