¿La familia es primero? Famoso futbolista tendrá un hijo con la sobrina de su exesposa

En el año 2019, un famoso futbolista se divorció de su entonces mujer. Unos meses después de la ruptura, el deportista inició una relación con la sobrina de su exesposa. A principios del año pasado, te informamos que la pareja contrajo matrimonio.

Se trata de Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como Hulk, un futbolista brasileño de 35 años que ha vestido los colores de clubes como Fútbol Club Oporto, Zenit de San Petersburgo y que actualmente juega para el Atlético Mineiro de Brasil.

El futbolista Hulk se casó en marzo de 2020 con Camila Angelo Sousa, sobrina de Iran Angelo, su exesposa y madre de sus tres hijos: Ian, Tiago y Alice. El propio delantero fue anunció el embarazo de su actual pareja a través de su cuenta de Instagram, compartiendo unas fotografías en las que ambos sostienen una ecografía.

Después de la boda entre Hulk y Camila, la exesposa del futbolista rompió el silencio y habló al respecto. Durante una entrevista para el diario portugués Récord, Iran Angelo mencionó que se sintió traicionada por su sobrina, a quién aseguró que quería como una hija.

"Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer los suyos realidad", lamentó en 2020.