Efeméride 10 de septiembre: Nace Colin Firth, ¿en cuántas películas ha participado el actor?

Colin Firth es hijo de David Norman Lewis Firth y Shirley Jean Firth, quienes se desempeñan como catedráticos de historia y de teología comparada, respectivamente. Sin embargo, parece que las artes histriónicas se convirtieron en parte fundamental de la familia pues los otros dos hijos del matrimonio, Jonathan y Kate, también decidieron hacer una carrera en el mundo de la actuación.

En lo que respecta a Colin, el actor comenzó a interesarse en la actuación desde que acudió a estudiar al Centro Dramático de Chalk Farm, donde permaneció dos años. Cuando interpretó el papel de Hamlet, Colin fue descubierto por una persona que lo llevó hasta el el teatro londinense del West End, donde debutó en el papel de Bennet. Años después, Colin se haría acreedor a reconocimientos como un premio Óscar, un Globo de Oro, dos premios BAFTA y tres premios del sindicato de actores.

Colin tiene dos hermanos, quienes también decidieron inclinarse por la actuación. Foto: Twitter @VicToriGG

El papel que lo llevó a la fama

A pesar de que inició su carrera desde muy joven, no fue hasta 1995, cuando interpretó a Mr. Darcy para la adaptación televisiva de Orgullo y Prejuicio que comenzó a ser reconocido a nivel internacional. Su creciente éxito le valió interpretar a personajes principales en filmes como "El paciente inglés", "El diario de Bridget Jones" "Shakespeare enamorado" y "Love Actually". Sin embargo, no fue hasta el 2009 que Colin obtuvo su primera nominación al Óscar.

"Un hombre soltero", película estrenada en 2009, fue el papel como protagonista que lo llevó a ser reconocido por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, una de las más importantes en la industria cinematográfica. Después de una serie de éxitos, Colin Firth recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y, por si fuera poco, también fue condecorado por la Reina Isabel como comandante de la Orden del Imperio Británico.

Una de sus actuaciones más recordadas fue en las dos películas de "Mamma Mía". Foto: Twitter @VivoAQuePrecio

¿Cuántas películas conforman su filmografía?

A lo largo de su carrera, Colin Firth ha participado en 42 películas, mismas que han recaudado más de 500 millones de dólares a nivel internacional. Desde comedias románticas y sátiras hasta dramas y musicales, Colin Firth ha logrado posicionarse como uno de los actores más admirados y reconocidos de la industria. Uno de sus papeles más destacados fue en la película "El discurso del rey", misma que le valió su primer premio Óscar y múltiples reconocimientos a nivel internacional.

Un amor memorable

Bajo el título de "Supernova", la producción protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci llegó a los cines después de casi un año de haber sido producida. Ante los efectos de la pandemia por Covid-19, la película escrita y dirigida por Harry Macqueen se estrenó en enero de 2021 en Estados Unidos. El drama fue visto por primera vez en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en septiembre del 2020.

En esta historia se aborda la relación entre Sam y Tusker, dos hombres que se conocen desde hace más de 20 años. Juntos recorren el Lake District de Inglaterra para reunirse con familiares y amigos como despedida, pues Tucker ha sido diagnosticado con una enfermedad conocida como demencia de temprano inicio. Con la futura incapacidad para recordar quién es, Tucker deberá enfrentarse a una serie de pruebas en las que su amor con Sam se pondrá a prueba.