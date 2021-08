Gamer es golpeado por un rayo, mientras jugaba videojuegos en su casa

Se hizo viral la historia de un joven en Tennessee, Estados Unidos, luego de que recibiera una descarga eléctrica en su casa, tras la caída de un rayo. Lo que más ha llamado la atención, es que el ciudadano estadounidense se encontraba adentro del hogar.

Según las autoridades locales, el rayo cayó durante una tormenta eléctrica que se estaba dando en Tennessee. Y aunque el joven estaba adentro de su casa, recibió la descarga a través de el control de la consola con la que estaba jugando en ese momento.

En la llamada de emergencia a los servicios de ayuda de Robertson, se reportó que un hombre había sido alcanzado por un rayo en Greenbrier, luego de que la descarga cayera en la casa o muy cerca de ella.

El impacto lo recibió a través del control del videojuego

FOTO: Archivo

Sólo fue un susto

Afortunadamente, el accidente sólo quedó en un susto, porque el hombre no recibió ningún daño. El personal de salud hizo un chequeo general al paciente y no encontró ninguna afectación. Tras el diagnóstico, se decidió que no era necesario trasladarlo al hospital.

La historia viral es algo espectacular, pero es un poco más común de lo que se podría pensar. Por ejemplo, una gamer profesional de Rocket League Karma reportó el año pasado que sufrió una descarga a través de su control de Play Station 4 y resultó con quemaduras en las manos.

En tono de broma dijo que a partir de ese momento usaría sólo controles inalámbricos.