Brando Angulo y el mundo inmobiliario

Desde muy joven Brando Angulo tuvo cierto interés en el mundo inmobiliario, esto lo llevó a pasar por todos loos cargos que se pueden desarrollar en esta industria. Años más tarde decidió fundar Brada Grupo Inmobiliario.

Hoy en día, uno de los proyectos en los que está enfocado son sus redes sociales, en donde comparte consejos, tips y explica conceptos del mundo inmobiliario, contenido que está dirigido en gran medida a los jóvenes.

¿Cuántos años llevas dentro del mundo inmobiliario?

He pasado por todas las etapas; fui asesor, luego hice mi inmobiliario, luego remodelé propiedades… debo de tener como 15 años, más o menos. Empecé muy chavo; y en bíenes raíces fui asesor a los 22 años. La verdad es que leo mucho de bienes raíces, pero gran parte de lo que he aprendido ha sido en la práctica.

¿Cómo fue el proceso de crear tu inmobiliaria y a qué retos te enfrentaste?

Fueron muchos retos porque no es lo mismo trabajar para alguien. Parece fácil emprender, está de moda emprender… pero es muy difícil, no es para todos, porque la verdad es que hay mucha incertidumbre en el emprender, hay muchos retos, hay mucho más riesgo y ganas menos, no es como te lo pintan. El mayor reto fue aprender a llevar un equipo de trabajo, a ya tener gente a tu cargo y motivarlos y capacitarlos, y hacer que funcione; crear todos los procesos de una nueva empresa, y enfrentarte a todos los gastos administrativos, enfrentarte que a veces no tienes ni para eso, que al final, pues de tu lana vas a poner para salir adelante los primeros meses, entonces sí fue un gran reto cambiar de ser empleado, a ser emprendedor y dar empleo; pero vale la pena.

¿Cuando incursionaste en este sector de los bienes raíces, ¿qué fue lo que más te impresionó?

Que sí se necesita mucha capacitación. En México no está muy bien regulado todo el tema, entonces, realmente cualquier persona cree que puede vender casas. Ya hay algunas universidades que están haciendo carreras, porque es toda una profesión muy compleja, porque estás manejando el patrimonio de familias. Yo soy de los que apoya mucho que se regule y se legisle este tema, porque he visto muchos casos muy tristes de gente que pierde dinero y propiedades ,porque no los asesoran bien. Tengo que decir que la mayoría de los millonarios del mundo, está dentro del medio de los bienes raíces, osea, sí es un medio en el que si te va bien puedes crecer muchísimo, lo malo es que cualquiera cree que no lo puede hacer y no, tienes que prepararte, estudiar, tomar cursos y certificaciones para realmente crecer.

¿Por qué decidiste enfocar parte de tu contenido a jóvenes?

Cuando yo era chavo nadie me dijo casi nada, todo lo aprendí error tras error, perdí mucho dinero, lo pude haber hecho en la mitad del tiempo e, increíblemente, en redes sociales, hace un año, me metí a buscar referencias en México y no había… o había contenido muy malo o no muy entendible para los jóvenes; entonces dije “yo voy a intentar llevar los conceptos de bienes raíces con un vocabulario muy sencillo y muy fácil de digerir para todos los chavos, para que, en verdad, sepan que sí se puede. Si haces contenido para jóvenes, tienes que mezclar la educación con entretenimiento y, sobre todo, con la vida real.

Desde tu perspectiva, ¿en qué situación se encuentran los jóvenes en relación con los bienes raíces?

Seguro has visto memes en donde dicen que los millenials y los centenials son la generación sin casa, y la verdad es que es mucho más complicado comprar una casa, de lo que era antes. Los precios de las casas en Ciudad de México se desfasaron; la tierra sigue siendo la misma, pero entre más personas hay, menos cantidad de tierra, y menos departamentos y bueno, se los pelean entre los que hay y suben los precios. Esto está pasando en muchas grandes ciudades y es cierto, ya con lo que gana un joven, es casi imposible, pero ante esta situación, lo que no nos dicen, es que se abrieron muchas otras oportunidades de invertir, puede ser no en tener tu casa porque, ya las nuevas generaciones no quieren comprar casa, a las nuevas generaciones les gusta más rentar y tener la flexibilidad.

¿Cómo entrar en bienes raíces si ya no tengo nada?

Pues las nuevas generaciones que ganan lo mismo y los bienes raíces que cuestan millones, pues hay nuevos modelos y te voy a decir 4:

1. Fibras: Son fideicomisos de inversión. Imagínate que una empresa compre edificios en todo México en plazas de lujo, plazas enormes… después, eso lo divide en millones de pedacitos y los vende a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Yo puedo ir y puedo comprar un pedacito de esos desde 12 pesos. ¿Qué es lo que ganas? La empresa los renta y a ti te da tu proporcional de acuerdo a lo que se rentó cada mes o cada dos meses, de acuerdo a la fibra; y también tu fibra puede crecer y cuando la vendes puede estar más alta y le ganas. Al año te da el 8%, no te vas a hacer rico, pero va a empezar a aprender.

2. Crowdfunding inmobiliario: funciona similar a las fibras. Son tan novedosas que ni siquiera había una ley que las regulara, acaba de salir y se llama Ley Fintech y está regulando a los que estaban antes. Esto es más de un sólo edificio; imagínate que lo agarra una empresa e, igual que las fibras, lo divide en muchos pedacitos y te vende un pedacito de ese edificio. Te metes a la plataforma, te paga rentas y tienes plusvalía. Acuérdate que en bienes raíces hay dos formas de ganar y la gente no las ve: ganas por lo que recibes de renta y ganas por la plusvalía que tiene cada año tu propiedad, por eso son tan.

3. Flipping: que es remodela y vende, a mí me encanta porque fue el modelo con el que Brando Angulo creció. En este modelo, hay dos formas. Hay una en la que sí compras la propiedad, la remodelas y luego la vendes; el negocio está en que compres barato, porque realmente, el valor de venta no lo determinas tú, por más que tú crees que le invertiste no vas a venderla mucho más caro, el valor de venta te lo va a poner el mercado, en lo que se está vendiendo en esa zona.



La segunda forma, en la cual no tienes que gastar casi nada, es en la que te asocias con el propietario. En todo México hay mucha gente que no puede pagar su propiedad, que ya tiene un crédito y ya tiene su propiedad pero ni la renta y ni puede vivir en ella, y mes con mes le están descontando; te asocias con el dueño, él, no tiene dinero para pagar servicios ni nada. Hacen un contrato de asociación en participación, él pone la propiedad y tú pones la remodelación y el pago de los servicios; ya que la remodelas y pagas los servicios, la pones a la venta y cuando la vendas, el nuevo comprador le va a pagar a la persona con la que te asociaste… y tú te quedas con la utilidad.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en bienes raíces y cuáles son los riesgos?

Beneficios: que es una inversión muy segura. Se puso muy de moda invertir en bolsa o en criptomonedas, pero lo que no les explican es que, así como pueden ganar mucho, pueden perder todo su dinero, y la probabilidad es más alta de que lo pierdan porque no es tan fácil invertir; en bienes raíces es una inversión muy estable y segura; uno, es que es una inversión que le gusta a la mayoría de la gente, es una inversión segura, al final de cuentas ahí está la tierra o edificio, es una inversión muy estable; y ahora con todos los nuevos modelos de invertir en bienes raíces, es muy fácil.

De los riesgos, sí hay, pero son que te tardes en vender una propiedad o que sí inviertas en una fibra y que baje un poco el valor, pero son riesgos mucho menores que cualquier otra de las inversiones que conocemos. Riesgos importantes son que no te capacites y aprendas temas jurídicos, y que te hagan un fraude; o que no investigues a una desarrolladora y que te hagan un fraude, eso sí existe y cada vez pasa más, pero es porque la gente no investiga lo suficiente.

¿Cuáles serían los 3 consejos más importantes que le darías a los jóvenes para invertir en bienes raíces?

El primero es capacitarte, nunca inviertas en nada que no conozcas bien, lee muchos libros, escucha podcast, metete a cursos y clases. La segunda es, búscate un mentor, sigue a una o dos personas que admires, que estén en el lugar al que tú algún día quisieras llegar y que compartan una historia parecida a la tuya y con la cual te identifiques. La tercera, ponte a trabajar en esto, no te sirve de nada leer mil libros o escuchar podcast… vas a aprender más en la calle y trabajando. Y reinvierte, si no reinviertes, no vas a llegar a crecer nunca.

Por Daniela Zambrano

