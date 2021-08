¿Haces dieta y no bajas de peso? Tu ADN puede ser el culpable

¿Haces dietas y más dietas y no logras bajar de peso? ¿Sigues un régimen alimenticio estricto, haces ejercicio y no bajas ni un gramo? Puede ser que una de las causas por la que no puedes perder peso sea tu genética. Para que dimensiones lo que te comento, debes saber que el componente genético puede influir hasta en un 40% en la pérdida de peso.

Aunado a esto, es buen momento para saber que la nutrigenética se encarga de analizar cómo nuestros genes pueden influir en el metabolismo y aprovechamiento de los nutrientes que consumimos en nuestra dieta diaria.

Sabiendo lo anterior, podemos inferir que la culpa de que no llegues a esa meta de peso o estar en forma, quizá se deba a la alimentación genética que no estás llevando a cabo.

El ADN, pieza clave en la nutrición

Todos los seres humanos tenemos dos cadenas de ADN que se entrelazan para formar una estructura de doble hélice, tal como la hemos visto en infinidad de imágenes o diseños. Ante esto, es debido conocer el impacto que tienen en nuestro cuerpo y el desarrollo del organismo.

El Dr. Horacio Astudillo de la Vega, investigador en Nanotecnología Molecular, señaló que tras el descubrimiento del Genoma Humano en 2001, en todo el mundo se pudo analizar cómo la genética afecta la respuesta del organismo a medicamentos, nutrimentos y al entorno ambiental.

Se descubrió que hay distintas respuestas según las variaciones genéticas a la ingesta de nutrimentos en la dieta.

La forma en que esta relación determina la susceptibilidad de un sujeto a padecer una enfermedad particular.

Se analizó individualmente los genes de cada ser humano para ganar o perder peso, así nació la nutrigenética.

¿Qué es la nutrigenética y cómo nos ayuda?

La nutrigenética permite, por medio de las variaciones genéticas, descifrar cuáles son los alimentos que el organismo de cada persona asimila o tolera mejor o peor, indicando si debe aumentar, moderar o evitar su consumo.

Aunado a esto, el componente genético puede influir hasta en un 40% en la pérdida de peso. Esto permitirá tener un plan de vida saludable, ayudar a pacientes a sobrellevar enfermedades y que los niños desarrollen hábitos alimenticios saludables.

Para determinar esta respuesta se creó una prueba llamada DNI, la cual está diseñada para el genoma de los mexicanos y que revela cuáles son los alimentos más y menos favorables para su metabolismo basada en la dieta regional.

La prueba DNI puede ayudar a nutriólogos profesionales, permitiéndoles personalizar planes alimenticios utilizando estudios genéticos para elaborar tratamientos específicos acorde a sus necesidades personales.

Material genético para estar más sano

La prueba DNI se realiza a través del análisis de nuestro ADN. Este se obtiene después de realizar un frotis o raspado bucal, donde se capturan células que posteriormente se procesan para extraer nuestro material genético. La toma de muestra es un método no invasivo, indoloro y sencillo.

Con los resultados, el usuario y su médico y/o nutriólogo podrán:

Ajustar, corregir, o introducir nuevos hábitos nutricionales para reforzar las probabilidades de éxito al cuidar su salud.

Mantener el peso ideal o establecer un plan de alimentación que le permita bajar su índice de masa corporal.

Prevenir enfermedades, así como mejorar su estilo y calidad de vida.

¿A qué personas ayuda más? Usualmente va dirigido a quien busca bajar de peso, atletas que desean tener un plan de entrenamiento permanente y mejor o, incluso, a padres de familia que desean conocer el perfil alimenticio más conveniente para sus hijos.

De igual forma, aplica comúnmente a pacientes en tratamientos como diabetes, hipertensión o hasta en adultos mayores.

La prueba también puede reportar riesgos de:

Intolerancias a la lactosa y al gluten (celiaquía).

Riesgo de sobrepeso/obesidad.

Metabolismo de carbohidratos y grasas, de vitaminas y minerales, de la cafeína y el alcohol.

Control del apetito y la saciedad y respuesta al ejercicio físico.

Alimentos más y menos favorables para su metabolismo.

Para finalizar, no está de más saber que la dieta de la población mexicana se caracteriza por un bajo consumo de frutas, verduras, leguminosas y cereales de grano entero y un aumento de alimentos con alta densidad energética, procesados o ultra procesados, con elevadas cantidades de azúcares o grasas y harinas refinadas, bajo contenido de fibra, así como un elevado consumo de bebidas azucaradas.

El mismo doctor Astudillo de la Vega considera que el futuro de la medicina está en la genética y los métodos personalizados, pues el contar con un perfil genético definirá cómo elaborar tratamientos específicos porque se tendrá identificado cuáles son las necesidades personales.