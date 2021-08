Matrix: Conoce el nuevo título de la saga y algunos otros detalles

La saga de Matrix es de las que ha dejado a miles de personas con la interrogante de que si estamos en completo control de nuestras acciones o si es una máquina la que nos manipula y por eso, desde su estreno en 1999, cada película de la trilogía ha sido muy exitosa en taquilla.

Han pasado casi ocho años desde que Neo (Keanu Reeves) tuvo que enfrentarse a las mortales máquinas que amenazaban con acabar casi por completo la vida humana, o más bien a las personas que habían escapado de la matriz, una inteligencia artificial que simulaba la vida en la tierra para que las máquinas pudieran seguir sobreviviendo en el futuro apocalíptico.

Pero este martes, se ha dado a conocer que el nombre que llevará la próxima entrega de los estudios de Warner Bros y fue el mismo Keanu Reeves quien dio detalles de la trama.

"The Matrix: Resurrections

La cuarta entrega de "The Matrix", que se titulará "The Matrix: Resurrections", fue este martes la apuesta más contundente de Warner Bros. para su evento de CinemaCon, la feria de negocios más importante de la gran pantalla y que ha vuelto esta semana a Las Vegas Estados Unidos.

El estudio anunció hoy el título de la cuarta película de esta influyente y exitosa saga de ciencia-ficción y mostró además el primer tráiler de esta cinta en la que regresan Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Con incontables referencias a "Alice in Wonderland", incluida la canción "White Rabbit" de Jefferson Airplane, este clip de "The Matrix: Resurrections" presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

Con el enigmático aroma típico de "The Matrix", este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película que se estrenará el 22 de diciembre y que da continuidad a "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003).

Por ahora, y como es habitual en CinemaCon, el adelanto de "The Matrix", además de la gran mayoría de aperitivos ofrecidos hoy por Warner Bros., será un secreto solo para los asistentes a la convención ya que no se ha hecho público en internet.

Con información de EFE

dhfm