Jason Momoa renegocia su contrato ante estreno de “Aquaman 2” en streaming

La demanda de Scarlett Johansson contra Disney por el estreno de "Black Widow" en streaming ha llevado a otras celebridades a tomar medidas, este es el caso de Jason Momoa quien decidiría renegociar su contrato para poder protegerse en caso de que "Aquaman 2" sea lanzada de la misma manera.

La industria del cine tiene por ahora un futuro incierto ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, ya que algunas cintas han retrasado su estreno por el cierre de salas y producciones enteras se han suspendido para evitar la propagación del virus, lo que ha llevado a tomar las plataformas de streaming como una estrategia temporal.

Te puede interesar: ¿Scarlett Johansson se va a DC tras su pleito con Marvel y Disney?

Esto no ha sido tomado del todo bien por algunas celebridades, como la actriz Scarlett Johansson quien demandó a Disney por el estreno de "Black Widow" de manera simultánea en cines y su plataforma de streaming como una "solución" ante el cierre de cines en algunas partes del mundo. La actriz argumentó que se trataba de incumplimiento de contrato ya que sus ingresos dependían de la taquilla, por lo que la estrategia la haría perder una fortuna.

Jason Momoa como Aquaman. Foto: Instagram @aquamanmovie

Jason Momoa se protege por "Aquaman 2"

De acuerdo con lo publicado por The Hollywood Reporter, citado por la agencia Europa Press, el actor que da vida a Arthur Curry en la cinta de DC Comics habría renegociado su contrato para protegerse en caso de que “Aquaman and the Lost Kingdom” se estrenara en streaming.

De acuerdo con el mismo medio, Jason Momoa habría pedido que en caso de que la película fuera distribuida en HBO Max recibiera una fuerte suma en compensación por lo que se habría perdido en taquilla y que le correspondería.

La suma que habría pedido Jason Momoa y a la que se habría llegado en su nuevo contrato con Warner Bros no fue revelado, sin embargo, lo sucedido con Scarlett Johansson da un vistazo a lo que podría llevarse en su bolsillo el actor.