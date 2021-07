Britney Spears se NIEGA a evaluación MENTAL; asegura que no confía en médicos

Tras declarar ante la corte el pasado 23 de junio, Britney Spears se ha vuelto uno de los temas más populares en las redes sociales.

Personas cercanas a la Princesa del Pop han declarado que la artista no quiere someterse a una evaluación de salud mental, ya que no confía en los médicos, de hecho confía en pocas personas en realidad debido a la situación que ha vivido en los últimos años.

¿Por qué no desea Britney la evaluación?

De acuerdo con la revista People, el abogado de la intérprete de “Toxic” no ha comenzado con el proceso de finalización de la tutela porque Britney está preocupada debido a la evaluación mental a la que se debe someter.

Al parecer, la famosa cantante de 39 años no confía en los médicos y teme que los resultados de su evaluación no sean los correctos, así que por eso no se ha sometido a este proceso.

Foto: Instagram/@britneyspears

Famosos continúan su apoyo a #FreeBritney

Recientemente, la Reina del Pop, Madonna, por quien muchos esperaban un mensaje para Britney, escribió unas palabras en apoyo a la estrella de 39 años y pidió su libertad, además, aseguró que la “esclavitud” fue abolida hace mucho tiempo, por lo que la Princesa del Pop merece vivir su vida.

Foto: Instagram/@madonna

Asimismo, artistas como Christina Aguilera, Iggy Azalea, Paris Hilton, Eiza González e incluso su exnovio Justin Timberlake, se han unido al movimiento #FreeBritney en espera de que la Princesa del Pop logre ser libre y la tutela con su padre Jamie Spears termine de una vez por todas.

Por su parte, la cantante no ha dejado de compartir algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde se ha mostrado sana y feliz, ya que tiene la esperanza de ser libre nuevamente y recuperar su vida, justo como lo denunció en la corte hace unos días.

PAL