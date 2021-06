Muhammad Ali: La historia detrás de sus dos nombres

El 3 de junio de 2016 murió a los 74 años de edad, en Scottsdale, Arizona, el boxeador estadounidense Muhammad Ali, considerado uno de los mejores en ese ámbito. Además, se convirtió en una figura muy influyente en su época, tanto en la política como en las luchas sociales a favor de los afroamericanos y del islam.

Muhammad Ali nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Entre los apodos que tenía están The Louisville Lip, The Champ, The Greatest, The People´s Champion y Ali.

En los años 60, este hombre era un influyente social al oponerse a ser reclutado por las fuerzas armadas durante la guerra de Vietnam. Después, Ali se integró a la organización religiosa de la Nación del Islam; tuvo muchos enemigos por la conducta independiente que tenía sobre los estereotipos de los afroamericanos, pero como deportista tuvo muchos admiradores.

¿Cuál es el verdadero nombre de Muhammad Ali?

El nombre original del boxeador era Cassius Marcellus Clay, así le pusieron sus papás como tributo a un granjero blanco que liberó a cuarenta esclavos que heredó de su padre. Sin embargo, el nombre de Muhammad Ali lo convirtió en leyenda y lo catapultó al estrellato.

Al principio de su carrera era conocido como Cassius Clay, ganando una medalla de oro en la categoría de 75-81 kilos de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y obtuvo como profesional el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964.

También fue el único boxeador en conseguir el campeonato lineal e indiscutido tres veces, (1964, 1974 y 1978), (1964, 1967 y 1974), respectivamente. Y ganó el título mundial de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo en cuatro ocasiones (1964, 1967, 1974 y 1978).

¿Por qué se le puso Muhammad Ali?

Antes de su pelea con Sonny Liston, quien era considerado el peleador más temido del momento, Cassius Clay no lo veían como digno rival y creían que tenía las de perder, pero el día de la pelea (25 de febrero de 1964), éste resultó el ganador y gritó al público y a los periodistas que se tragaran sus palabras, que era el mejor y que sacudió al mundo.

Foto: Tomada de internet

Al siguiente día, Clay anunció que se cambiaría el nombre a Cassius X; tiempo después, dijo que mejor sería Muhammad Ali, que significa “El amado de Dios”, otorgado por el líder de la Nación del Islam. Además, indicó que su apellido era de esclavo y él no lo había elegido.

Más datos sobre su carrera

El entrenador de Mohammad Ali durante casi toda su carrera fue Angelo Dundee, teniendo combates muy importantes con boxeadores de renombre de esa época como son Archie Moore, Henry Cooper, el ya mencionado Sonny Liston, Floyd Patterson, Ernie Terrel, Joe Fraizer, George Foreman y Ken Norton.

La revista The Ring ha considerado seis de sus peleas de Ali como las mejores del año, ya que su estilo de boxeo era muy diferente al tradicional.

Entre los reconocimientos que recibió fueron la Medalla Presidencial de la Libertad, Premio Martin Luther King, Jr., el título de Rey del Boxeo (Consejo Mundial del Boxeo) y Deportista del Siglo XX (Sports Illustrated y la BBC), el ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, y otros

Tras su retiro del boxeo (11 de diciembre de 1981), padeció la enfermedad de Parkinson.

Fue hasta el 3 de junio de 2016 falleció por choque séptico en un hospital de Phoenix, ingresando a ésta un día antes por problemas respiratorios.

atm