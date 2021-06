Donald Payne, congresista de Estados Unidos, deja ver su ropa interior en plena sesión de Zoom: VIDEO VIRAL

Donald Payne, congresista de Estados Unidos, vivió en carne propia las consecuencias de hacer home office en ropa interior pues pasó un bochornoso momento durante una reunión virtual del Comité de Seguridad Nacional través de la plataforma Zoom en la que en un descuido dejó al descubierto su panza y su ropa interior.

El incómodo momento se registró cuando en plena reunión con miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el congresista que representa al décimo distrito de New Jersey se puso de pie por razones desconocidas y para empezar, en las imágenes se aprecia que no vestía adecuadamente pues portaba una playera con el escudo del Capitán América, la cual, aparentemente no era de su talla, pues al pararse dejo ver que sobresalía su barriga, posteriormente, dejó ver sus calzoncillos azules.

La grotesca escena no pasó por alto para sus colegas de la Cámara de Representantes pues en el video que circula en redes sociales se puede apreciar algunas de sus reacciones y una de las que más llamó la atención fue la de Kathtyn Cammack, representante del tercer distrito de Florida, quien expresó una mezcla de asombro, sorpresa y risa ante las imágenes.

Recibe fuerte regaño

Tras el penoso episodio, el congresista Brian Mast, representante del décimo octavo distrito de Florida, no dejó que la situación parara desapercibida y le propino una fuerte llamada de atención a su colega Donald Payne, por lo qué le recordó que es un funcionario público y como tal debe mostrarse respetuoso en todo momento.

También le recordó que percibe un salario de 174 mil dólares de forma anual por lo que, lo mínimo que merecen los contribuyentes es que acuda al trabajo vestido de forma adecuada.

Hasta el momento, Donald Payne no ha emitido una postura oficial sobre estos hechos, sin embargo, fue blanco de críticas por parte de miembros del partido republicano, por lo que uno de los colaboradores saltó en su defensa argumentando que no deberían burlarse de una persona diabética que sufre sobrepeso y que deberían enfocarse solamente en la política.

Cabe mencionar que el desafortunado video del congresista simpatizante del partido Demócrata fue difundido por Beth Van Dyne, congresista republicana por lo que en redes sociales la señalaron por iniciar una campaña de desprestigio ajena a la política.

Reacciones en redes sociales

Tras la publicación del video, se generaron todo tipo de reacciones pues mientras algunos consideraron su aparición en ropa interior como una clara falta de respeto, otros usuarios decidieron tomar el asunto con humor y mencionaron que solo fue una víctima más de la pandemia de Covid-19, la cual modificó la forma de trabajar.

Por su parte, la congresista Beth Van Duyne mencionó que este video es una clara muestra de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos debe de dejar las sesiones a través de Zoom para volver al trabajo presencial lo más pronto posible pues de esta manera se evitarían nuevos penosos incidentes como este.

CBC