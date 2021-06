Youtuber se disfraza de Christian Nodal y fans se toman fotos con él

No cabe duda que una de las personalidad que han acaparado los titulares recientemente, es el músico Christian Nodal, sobre todo por la noticia de su compromiso con Belinda, una de las artistas mexicanas más reconocidas.

Así que un youtuber denominado como Beliciente aprovechó este boom mediático del artista y decidió disfrazarse del cantante sonorense. Así se paseó alrededor de la Ciudad de México para ver si lograba engañar a uno que otro transeúnte.

"No estoy nervioso porque pueda pasar algo, sino porque alguien diga 'Ese güey no es'. Realmente considero que no me parezco tanto, aunque muchas personas siempre me están diciendo que le doy un aire. Me da miedo que se nos caiga el teatro", reveló el creador de contenido antes de bajarse a saludar a las personas en la calle Francisco I. Madero.

El youtuber se vistió con prendas similares a las que suele usar Nodal como una chaqueta café, un sombrero y una camisa colorida. Además de lograr el aspecto del cantante, el youtuber invitó a dos amigos que fingieran ser sus guardaespaldas, con eso le dio el toque “verídico” a la simulación.

Cuando comenzó a caminar en el corredor peatonal, efectivamente el youtuber fue confundido por Christian Nodal, y de inmediato, fue asediado por decenas de personas que se encontraban cerca, y no dejaron de pedirle fotografías.

"Se descontroló un poquito, yo creí que se iba a descontrolar más, pero la gente sí se amontonó, sí se la creyó. Estuvo muy perra la experiencia, esto fue un éxito", agregó Beliciente.

Después del alboroto en Madero, el joven, ya sin el 'disfraz' del cantante, reveló que fue "una experiencia bien dura, bien difícil porque yo no sabía si la gente iba a reconocerme en la calle, si me iban a tirar, me iban a decir cosas. De entrada no me quería atrever, pero todo mundo tiró paro para que se pudiera hacer la misión. Se logró el objetivo de que la gente se alocara".

