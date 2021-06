Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 16 de junio según tu signo

La carta de este miércoles 16 de junio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

Para este miércoles 16 de junio salió la carta de “El Mago”, el cual es un arcano mayor en el tarot de Ride Waite.

La carta de “El mago” es una carta muy positiva así que hoy tu energía, salud y tu fuerza de voluntad estará super fuerte así que hoy es un buen día para que inicies una dieta o te vayas a inscribir al gimnasio o bien algo que habías postergado.

Amor

La presencia de “El Mago” en el terreno del amor trae buenas noticias pues si te encuentras soltera, seguramente hoy podrías encontrar a tu media naranja, así que utiliza mucho de tu perfume favorito para atraer a esa pareja perfecta para ti, para los que ya tienen una relación es un buen momento para hablar de un compromiso más fuerte .

Si en los últimos días has estado peleando con tu pareja este miércoles es el día ideal para arreglar los malos entendidos , pues como la carta nos lo dice tú y sólo tú tienes el poder de solucionar eso.

Trabajo

Tendrás un gran día pues el ambiente laboral estará de lo más tranquilo, si trabajas en el área creativa aprovecha este día pues tus ideas fluirán como agua y serán geniales. Por otro lado, si quieres pedir un aumento o estás buscando un nuevo trabajo este es el día perfecto pues todas las energías estarán a tu favor.

Salud

Si sufres de ansiedad te invito a que pruebes con la meditación guiada antes de dormir, en Youtube encontrarás muchos de estos tutoriales, aprenderás a canalizar toda tu energía en cosas positivas.

bmz