Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 15 de junio según tu signo

La carta de este martes 15 de junio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 15 de junio es la carta de los amantes un arcano mayor del tarot Rider Waite.

La presencia de esta carta habla de las relaciones, pero sobre todo de un mensaje positivo a la pregunta que te estés planteando, ese cuestionamiento que tienes en mente, la respuesta es positiva pero siempre se hará una elección de por medio; además es una carta que indica un casamiento o nacimiento.

Amor

La carta de los amantes es una gran carta para el terreno del amor pues anuncia la formalización de una relación, ya sea que por fin se concretará aquel noviazgo, o si ya estás en pareja muy probablemente estés hablando de unión libre, boda o la llegada de un bebé a sus vidas.

Si estas buscando tener una segunda oportunidad con tu expareja, la presencia de Los Amantes indica que todo es positivo pero a diferencia de la vez pasada esta ocasión todo saldrá muy bien.

Dinero

A diferencia del amor, en este terreno esta carta no es tan buena pues aunque puede que pronto veas llegar una entrada de dinero que necesitas este puede ser de corto alcance, o sea un beneficio temporal, por tal motivo es necesario que cuides tu dinero y no hagas gastos desmedidos.

Salud

Dicen por ahí que barriga llena, corazón contento y no, no debes descuidar tu peso por que eres muy de esos y esas que estas enamorado y todo quieres comer, cuida ese cuerpazo que te cargabas con el que conquistaste a tu media naranja, acude con un especialista y retoma el gym.

