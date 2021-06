Hombre bautiza a sus 14 hijos con nombres de futbolistas que inician con 'R'; así se llaman

El fútbol genera en algunas personas un fanatismo increíble. Tal es el caso de Irineu Cruz, un hombre brasileño de 43 años que tiene 14 hijos varones. Todos fueron bautizados con nombres de futbolistas que inician con la letra 'R'. Te decimos cómo se llaman.

El individuo buscaba tener una niña junto a su pareja, Jucicleide Silva, desde que tenían 22 años. Al casarse hicieron un acuerdo: él elegiría el nombre de los hombres y ella el de las mujeres. Sin embargo, en esa búsqueda por procrear a una pequeña fue que nacieron los 14 varones.

"Me encanta el fútbol y siempre admiré a jugadores como Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho y Robinho. Un día me di cuenta de que todos los mejores futbolistas parecen tener nombres que empiezan con la letra erre. Y decidí que debía celebrar al fútbol de talentosos llamando a mis hijos como los jugadores que me han encantado", dijo Irineu al diario Clarín.