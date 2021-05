Capitán América 4: Se revela quién podría ser el villano, no creerás de quién se trata

Capitán América es uno de los personajes más emblemáticos del mundo de Marvel, tanto que ya se espera la cuarta película sobre el superhéroe, mismo que seguirá la historia que dejó la primera temporada de "Falcon y el Soldado del Invierno", donde Anrthony Mackie estará de regreso.

En el final de "Falcon y el Soldado del Invierno" se dejó la puerta abierta para que se hiciera "Capitán América 4", pero fue hace poco cuando Sam Wilson se queda con el puesto del Capitán, mismo que dejaría bacante Chris Evans. Ahora, poco tiempo después de terminar la primera temporada, los Estudios de Marvel confirmaron que se realizará la cuarta película.

Hasta el momento no se tienen muchos detalles sobre el proyecto, pero se sabe que Anthony Mackie estará de regreso, pero lo más importante hasta el momento es que ya se dio un pequeño destello de quién podría ser el nuevo villano para esta película, puesto que estaría usando Sin, un personaje con una larga historia en el comic, pero que hasta el momento no ha sido presentado.

¿Quién es Sin?

Según el sitio That Hashtag Show, para esta cuarta película se podría presentar a Sinthea Schmidt, mejor conocida como Sin, quien es la hija de Red Skull. En la historia original, el personaje sigue los pasos de su padre y busca reestablecer HYDRA, por lo que se estaría presentando como la nueva villana.

Dentro de las especulaciones se menciona que además de aparecer Sin, se podrían tener algunas intervenciones de su padre, Red Skull, por lo que se espera una buena película de acción, eso sí el guion podría tener algunas modificaciones por parte de Malcolm Spellman y Dalan Musson.

Dentro de la información revelada por el portal se confirmó que se podría estar hablando de una tercera reescrituración, por lo que no se sabe que se pueda esperar, además de no ser tan bueno para los verdaderos fans del mundo de Marvel y en especial del comic de Capitán América, ya que no se estaría manteniendo en su totalidad la historia. Todavía se tiene que definir al director y al reparto para este proyecto.

dza