Quiso parecerse a Ken, se hizo múltiples operaciones y terminó siendo Barbie

Barbie y Ken son personajes ficticios que han impuesto estándares de belleza muy complicados. Sin embargo, ahora gracias a las cirugías estéticas es más fácil conseguir su cintura, su abdomen, sus labios, pero hay personas que llevan al extremo este proceso.

Rodrigo Alves, es un brasileño que gozó de mucha popularidad debido a sus excesivas operaciones para convertirse al muñeco de Mattel. Los medios de comunicación lo comenzaron a llamar "El Ken humano", que aunque no tenía mucho parecido con la figura, sí presentaba un cambio radical.

Sin embargo, en el proceso se dio cuenta que su verdadero objetivo no era ser el novio de la muñeca más popular del mundo, sino que en realidad deseaba ser una mujer. Y así fue como comenzó su transición a Jessica Alves.

En 2019, Jessica comenzó su tratamiento para cambiar de género. La mujer de 37 años ya contaba con 60 cirugías, por lo que acudió con profesionales, tanto cirujanos como psicólogos, para este proceso y deshacer la imagen de Ken.

“Por años traté mi vida como hombre. Hice que me colocaran abdominales falsos, músculos falsos en mis brazos, pero me estaba mintiendo a mí misma. Soy una mujer y siempre he tenido cerebro femenino. Ahora mi cuerpo concuerda con mi mente”, dijo.