¡Confirmado! Mr. Big volverá para el reboot de “Sex and the city”

El reboot de “Sex and the City” cada vez sorprende más a los fans de Carrie Bradshaw, pues luego de los rumores que señalaban lo contrario, ya fue confirmado el regreso de Mr. Big, interpretado por el actor Chris Noth.

Además de la moda, el estilo, el glamour y la vida de aventuras entre amigas que caracteriza a la serie, la gran historia de amor entre Carrie Bradsaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, y Mr. Big, personaje al que da vida Chris Noth, es algo que no podía faltar en el rebote “And Just Like That…”.

Michael Patrick King, quien es el productor ejecutivo de la serie y director de la anterior, señaló que Chris Noth volverá a ser Mr. Big: “Estoy encantando de volver a trabajar con Chris en “And Just Like That…”, ¿cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de “Sex and the City” sin nuestro Mr. Big?”.

Esto significa un alivió para los fans de la serie que se popularizó en los 90, pues tras los conflictos que hubo en el matrimonio durante las temporadas anteriores y la historia de ruptura entre la pareja de ficción, se rumoraba que la ausencia de Mr. Big se debía a un divorcio.

Detalles sobre “And Just Like That…”

Una de las noticas que causó gran escándalo ante el regreso de la exitosa serie, es la ausencia de Samantha pues no aparecerá en “And Just Like That…”, personaje interpretado por Kim Cattrall y uno de los más queridos y polémicos en “Sex and the City”.

Sin embargo, se anunció que la actriz Sara Ramírez, estrella de “Grey’s Anatomy” sí se sumará al elenco como Che Diaz, un personaje latino no binario que junto con Carrie, Miranda y Charlotte lidiará con los obstáculos de la realidad de una mujer de 50 años.

Sarah Jessica Parker reveló que los personajes de Charlotte York y Miranda Hobbes, interpretados por Cynthia Nixon y Kristin Davies, volverán enfocadas a los grandes cambios que enfrentan a los 50 años y lo diferente que es su vida comparada con aquella tenían a los 30 años.

Con información de medios

cvg