Horóscopos: Dar espacio en tu RELACIÓN y felicidad en el TRABAJO este domingo 23 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Diversos cambios positivos están ocurriendo en tu vida el día de hoy y es probable que estés experimentando un poco de ansiedad con respecto a esto, pero no tengas temor a lo nuevo, siempre será algo positivo para nuestra vida mientras nos reporten cosas buenas.

Un nuevo amor espera por ti, pero no has visto las señales ya que esa persona espera que hagas el primer movimiento, toma valor y dejarte llevar por la pasión. No estés siempre cerca de la persona que tienes a tu lado, a veces necesita su propio espacio, procura darte momentos para hacer lo que te gusta o reunirte con tus amigos, es bueno pasar tiempos a solas en la pareja.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Mantienes en tu vida algo que no te sirve, solo por no perder el camino recorrido con ello o con esa persona, ésta no es una buena razón para tener algo. Si se trata de una persona a la que te estás aferrando, entonces debes ver en qué te está aportando esta persona en tu vida y qué es lo que esperas conseguir que siga a tu lado a pesar de las dificultades.

Si tienes problemas en las finanzas, entonces es bueno que consideres vender algo de tu propiedad que no uses demasiado, recuerda que no es bueno aferrarse a las cosas materiales, esto va y viene, luego podrás recuperar lo que tengas que vender por este apuro económico.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No es un buen momento para ponerte a pensar en eso que dejaste de hacer en el pasado, es un buen momento para estar en tranquilidad con las decisiones que has ido tomando en tu vida, no llevas un camino malo y tampoco tienes malas personas en tu mundo, por lo que debes sentirte muy feliz de lo que estás consiguiendo sin necesidad de mirar hacia atrás.

Tienes la posibilidad de hacer algo grande con tu vida, pero estás demorando mucho en ver lo que tienes para entregar a otros. El trabajo se viene muy bien, pero estás poniendo poco de tu parte para generar ese ascenso que esperas, no dejes que esto te suceda, comienza desde hoy a hacer posible tu subida en este camino que has estado recorriendo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

La vida siempre nos enseña a cómo comportarnos, no dejes de escuchar ni ver lo que debes hacer si te enfrentas a algo en la que no sepas bien que hacer, es probable que tengas que hacer un gran esfuerzo para lograr algo importante en tu trabajo, por lo que será de mucha urgencia que des el gran salto entre lo que debes hacer y la genialidad que puedes mostrar.

Es probable que tengas que enfrentar un conflicto con una persona que tiene una suerte de envidia hacia ti el día de hoy, se trata de alguien que trabaja codo a codo contigo, pero siempre ha estado pendiente más de tus logros que los de ella misma, pon atención a esto.

Leo (23 julio-22 agosto)

La gente que más te quiere también es la que más te está criticando durante este último tiempo, es probable que te tenga un tanto enojado esta situación, ya que no sabes realmente por qué hacen esto, pero todo tiene una razón bastante positiva para tu vida, solo buscan tu bien y nada más que eso, a quienes no le importas solo celebran tus errores por interés.

No es momento de hacer gastos extras que impliquen desembolsar mucho dinero en este día, tienes que controlar tus impulsos y los gastos que estás haciendo, es probable que tengas problemas de dinero en un tiempo más.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No debes dejar de completar las cosas, siempre es un buen momento para continuar, aun cuando hayas tenido que dar una pausa a esto por motivos de diferente índole.

En el amor debes tomar una decisión importante sobre la continuidad de una relación que estás teniendo hace poco tiempo, las cosas quizás se han puesto un poco difíciles, pero nada que no puedas manejar, si aún decides que es momento de separar los caminos, hazlo con seguridad, no puedes arrepentirte más adelante.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es día de decidir darle término a ese proyecto o esa idea que te ha tenido pendiente durante tanto tiempo. Una persona muy relevante en el ámbito de trabajo que desarrollas querrás darte una oportunidad de probar tus habilidades, podría ser a través de una entrevista el día de hoy o en un tiempo más, será una excelente manera de demostrar que puedes lograr todo lo que te propongas.

Si estás en etapa de estudio, es probable que estés realizando un trabajo en equipo y una de las personas haya tomado el liderazgo, pero no esté haciendo un buen trabajo, debes hablar para equiparar las cosas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Un momento muy bueno se dará entre tú y tu pareja el día de hoy, será algo muy real y concreto, han dejado las fantasías de lado, para centrarse en formar una relación madura y con miras hacia el futuro cercano, no dejen de seguir creciendo juntos en este camino que están creando.

Necesitas comenzar a ver las cosas buenas y positivas que te puede entregar la vida, pero para ello tienes que dar pasos seguros y concretos, sobre todo en lo laboral, estás dejando de ver las oportunidades que se te presentan.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona que no ves hace mucho tiempo tiene algo que venir a contarte acerca del pasado, si no tienes interés en saber cosas que ya has olvidado, entonces no le prestes atención, por el contrario, si necesitas saber una verdad que siempre quisiste conocer, entonces dale la entrada para que te explique.

No dejes de invertir en esa propiedad que deseas comprar, siempre es bueno contar con algo propio, tendrás que apretarte el cinturón un tiempo, pero después todo marchará bien. Comienzas a dejar de pensar tanto las cosas, lo que siempre viene bien, sobre todo en este día que lo que más necesitarás es reaccionar rápido frente a los estímulos que llegarán de tu exterior.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No caigas en la rutina en tu relación de pareja, no estás en un momento para hacer eso, vuelve a enamorar a tu pareja día a día, necesitan estar recordándose mutuamente cuanto se aman, dile esto al menos una vez cada día y todo marchará bien, también demuéstrale con hechos tu amor.

Etapa de transformaciones importantes para quienes están buscando una nueva forma de vida, quizás quieres cambiar de la ciudad al campo o comenzar a adoptar un nuevo estilo de comida, lo que sea que quieras cambiar dentro de tu vida, lo puedes hacer desde hoy, sobre todo si es algo que favorecerá a tu salud y a tu espíritu.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si tienes hijos, uno de ellos puede estar enfrentando un problema y teme a decírtelo, habla claro y acércate más, muestra que puede tener plena confianza en ti, necesita de tu apoyo.

Estás dejando de asombrarte con las pequeñas cosas de la vida y se nota en tu labor, experimentas tedio con las labores diarias que debes realizar, pero siempre puedes sorprenderte de los pequeños logros y también de las personas que trabajan contigo para vivir experiencias nuevas en el lugar donde te desempeñas. Necesitas integrar todos tus conocimientos en tu trabajo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

En el amor, tendrás una agradable jornada con la persona que está a tu lado, siempre es bueno probar cosas nuevas y recibirás una invitación de su parte a hacer algo que ninguno de los dos están acostumbrados, podría ser un paseo por una parte desconocida de la ciudad o un ida a un restaurante que sirva comida exótica, será algo muy bueno para ambos.

Siempre es bueno descubrir otras culturas y conocer personas con diferentes costumbres, hoy será un día para ello. Es probable que recibas una invitación a un lugar donde ocurre una buena mixtura cultural, y hagas un viaje que te una más a un diverso grupo de gente, con otros intereses y distintos tipos de vida, aprende mucho sobre esto, nunca es tarde para aprender cosas nuevas.

Frase del día: "Vivre sans temps mort" (Vivir sin desperdiciar el tiempo) - Eslogan político parisino

MAAZ