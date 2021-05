El video en que Alba de Acapulco Shore 8 revela cómo le gustan las chicas

En un video de 7 minutos, Alba Zepeda una de las nuevas integrantes del reality show Acapulco Shore 8, reveló algunos de sus secretos no tan secretos, sus formas de ligar, entre otras intimidades. Este video fue lanzado el pasado el pasado viernes 14 de mayo, a través de las redes sociales del programa producido por MTV.

Este video sería el tercero que lanzan titulado 'Casting Shore', de lo que suponemos será un serie, donde se muestra parte del casting que realizó cada integrante. Días anteriores estrenaron el de ‘Chile’ y el de ‘Jey’. Ahora ha tocado el turno de Alba, para dar a conocer un poco más de la personalidad que la hizo acreedora de un lugar en el popular programa.

La ‘lechuga’ de la casa, así que como se refiere a ella misma en su introducción, se presenta natural y con un porte desenfadado y con su usual simpatía. Por lo que los usuarios la llenaron de mensajes cariñosos y positivos hacia la joven de 26 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo, a lo que relató, Alba se formó como actriz de teatro, pero lo que más le gustó fue el ambiente fiestero. La fiesta es lo que más le encanta, confesó que incluso, tiene ‘pancita chelera’ pues su bebida predilecta es la cerveza. También confesó que de tener la oportunidad le gustaría hacerse algunas cirugías como aumento de busto y arreglos en el rostro.

Alba la 'lechuga' de la casa Shore

Una de las cualidades de Alba, es que ha sido muy abierta al expresar su homosexualidad, y ha causado la impresión de ser una persona muy real y auténtica, a diferencia de otras de las nuevas integrantes. Por lo que Alba, también contó un poco de cómo salió del cléset, a los 12 años de edad.

Dijo que al tener una relación con otra chica, su mamá la encontró llorando por ella, y se dio cuenta del enamoramiento de su hija. Alba tiene ciertos gustos cuando se trata de chicas.

“Si la morra está bonita de la cara ya se armó, la neta del cuerpo me vale ma***. Obviamente, si está chida es un plus. A mí me gustan las morras femeninas, pero muy masculinas no”, dijo refiriéndose al aspecto físicos de las mujeres que le atraen.

Por otro lado, también expresó sus preferencias a la hora de la intimidad. “No me gustan las estrellas de mar, que se queden nomás ahí acostadas sin hacer nada. O que no quieran tener sexo oral. No tolero que sean súper pasivas”, dijo Alba en el video del casting que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en Instagram.

AV