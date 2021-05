¡Directo a la nostalgia! Conoce el bar inspirado en la serie ‘The Office’: FOTOS

Para todos los fanáticos de la serie cómica ‘The Office’ ha regresado el bar inspirado en las oficinas de Dunder Miffin, donde se desarrolla una de las historias que más han encantado a los televidentes. Incluso, ‘The Office’ ha sido catalogada en el primer lugar, dentro de las 10 series que más dan risa.

No por nada recrearon la escenografía en un bar, inspirado en la aclamada serie. Se trata del Replay Lincoln Park. Es un bar ubicado en la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Solo que este bar inspirado en ‘The Office’ no es permanente. Ya que opera bajo un sistema llamado ‘pop up’ en inglés, que significa bar emergente.

De hecho, esta sería la segunda vez que hacen la temática de la serie oficinista, luego de que a pesar, de que se terminar en 2013, ha tenido gran auge, desde el año pasado, en las plataformas de streaming como Amazon Prime, donde se encuentran actualmente todas las temporadas.

Anteriormente, se han creado atmósferas inspiradas en otras series y películas exitosas como Stranger Things, Parks and Recreation, Harry Potter, Family Guy, entre otros. El bar ha recreado la oficina, pero también la bodega, la granja de Dwight y hasta un pequeño Chili’s para ver quién se lleva un Dundie. Incluso, se podrá encontrar la engrapadora dentro de la gelatina como parte de la utilería.

Tratándose de ‘The Office’ los clientes podrán tener una experiencia aún más completa, gracias a otras sorpresas que ofrecen, relacionadas con la temática. Como por ejemplo, un karaoke con la banda sonora, la Trivia The Office, bingo, entre otras actividades que recuerdan muchas de las escenas icónicas de la serie.

Además, podrán complementarlo con el menú, el cual también está basado en las historias y los gustos de los queridos personajes. Entre los cocteles están l Orange-Vod-Juice-Ka, con vodka y jugo de naranja, el "One of Everything" de Michael Scott, con partes iguales de whisky escocés, ajenjo, ron y ginebra o el Vermouth Triple sec y dos sobres de Splenda.

AV