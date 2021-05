Maestra insulta a estudiante por no usar cubrebocas; él ya había sido vacunado contra el Covid: VIDEO

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunció que las personas que hayan sido inmunizadas de manera completa contra el Covid-19 podrán dejar de usar el cubrebocas, algo que ha generado polémica en Estados Unidos. Sin embargo, algunos ya lo comenzaron a aplicar, como un estudiante sufrió la ira de su maestra por no usarla.

Los hechos ocurrieron en una escuela secundaria de Poynette, en Wisconsin, donde una profesora insultó a un alumno por no usar el cubrebocas, quien ya había recibido la vacuna contra la enfermedad respiratoria. Sin embargo, este no se quedó callado y se hicieron de palabras.

A través de las redes sociales circula un video donde se puede apreciar al joven sentado en el suelo recibe los insultos de la docente, quien lo tacha de imbécil e irrespetuoso por no utilizar el objeto para prevenir contagios.

¿Qué le dijo la profesora?

Al mirar al estudiante sin cubrebocas, la maestra enfureció al grado de ofenderlo: "¡No me importa si estás vacunado, idiota! No quiero enfermar y morir", le dijo entre gritos. Asimismo, le advirtió que hay más personas que podría infectar. "No eres una persona especial por aquí [...]. Eres un imbécil", remató.

¿Qué ocurrió con la profesora?

El administrador del Distrito de Poynette, Matthew Shappell dijo que la profesora, de la que aún no ha sido identificada, fue dada de baja administrativa en lo que se llevan a cabo las investigaciones del caso.

Cabe destacar que en la localidad de Poynette el uso de cubrebocas es obligatorio en los edificios escolares y en el transporte patrocinado por el distrito.

