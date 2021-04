¿Matrimonio y nuevo empleo? Conoce tu HORÓSCOPO para este viernes 9 de abril de 2021

Para algunos signos del zodiaco no será un fin de semana del todo favorable, podrían estar agotados y será buen momento para tomar un descanso y cuidar su salud. Mientras que otros podrían tomar estos días para celebrar con la familia y formalizar su relación.

Para quienes estén buscando empleo deben mantenerse atentos, pues la decisión sobre su futuro podría llegar este día con nuevas oportunidades laborales o grandes cambios en el que se encuentran.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es momento de tomar decisiones importantes en tu vida, has dejado de lado aquellas metas que tenías planeadas y ha llegado el día de retomarlas. Si tienes algo que decir debes hacerlo, pues tus ideas están más claras que nunca. En el amor, si tienes pareja y han estado juntos desde hace tiempo tal vez sea momento de dar el siguiente paso o revivir el romance, que han dejado de lado por las ocupaciones del día a día.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Las personas bajo el signo de Tauro han considerado realizar cambios en su vida, si se trata de trabajo no temas en dar ese paso pues se trata de una buena decisión y traerá cosas positivas. En el amor los tormentos de tu pasado se han ido y es momento de abrir nuevamente tu corazón, alguien llegará a tu vida para hacerte más feliz. Se avecinan viajes importantes, si tienes contemplada esta idea entonces es momento para realizarlo.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las tensiones comienzan a pasarte factura y este día será mejor que descanses pues podrías presentar dolores de espalda. Trata de que los problemas de los demás no te afecten y es mejor seguir tu camino, si piden un consejo no dudes en darlo de manera sincera. Podrías tener un conflicto este día con alguien que no conoces, trata de tomarlo con tranquilidad y no envolverte en más problemas.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Estás forzando algo en tu vida que se niega a ser para ti, deja que las cosas fluyan y tomen el curso que deben mientras tú estés tranquilo. Este no será un buen fin de semana para ti, podrías enfrentar un fracaso laboral o escolar, trata de relajarte pues los tropiezos traen una oportunidad de aprender cosas nuevas. Tu salud ha mejorado, cuídala para que continúe así.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Para las personas bajo el signo de Leo que se encuentran estudiando, será una jornada llena de éxitos y buenos resultados. Todo esto se logrará si continúas con la organización que has tenido hasta este momento, vendrán cosas buenas en este sentido para ti. Es probable que tengas algunos dolores de cabeza este día, trata de relajarte y descansar. Si estás saliendo con alguien debes dejar de lado las dudas, disfruta lo que tienen que ofrecerte.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

No dejes que lo que necesitas decir se quede en tu interior, es momento de hablar y decir la verdad sobre un tema que te ha estado dando vueltas hace algún tiempo. En la pareja las cosas van mejor que nunca, pero debes darle espacio para hablar y decir lo que le molesta incluso si se trata de ti, no dejes de hacer pequeños cambios que pueden hacer que la relación. Cuidado con lo que vayas a decir en tu trabajo, siempre es bueno manifestar tus inquietudes, pero no arruines tu buena reputación.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Para las personas que están bajo el signo de Libra será momento de realizar cambios y mejorar en algunos aspectos que habías hecho mal, comenzarás por el trabajo que ha estado rondando tu cabeza por un tiempo. No es malo mirar atrás para ver tus errores, en este caso te ayudará a mejorar en el futuro. Tal vez no sea un buen momento para ti y sientas que todo te sale mal, pero a todos les pasa y sólo debes relajarte que la mala racha pasará.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Es momento de pasar tiempo con las personas que más amas, la oportunidad de verse y organizar una reunión para el día de hoy o para un tiempo cercano se presentará durante este fin de semana. La persona que ha llamado tu atención podría estar perdiendo el interés, podrías invitarlo a salir para revivir lo que ambos sienten. Si tienes pareja es un buen fin de semana para pasar tiempo juntos, se han olvidado por las ocupaciones laborales.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes de lado tus sueños por darle mayor espacio al trabajo que estás realizando en este momento solo por necesidad económica, es verdad que las obligaciones son muchas en tu vida personal, pero esto te está alejando de grandes oportunidades. Toma las riendas de tu vida y enfrenta tus problemas, nada se soluciona por arte de magia. Existe una persona en tu vida que te ha cautivado de una manera que no imaginabas, pero lo tomas como un amor imposible, arriésgate y ganarás.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Los Capricornio experimentan una sensación de malestar por lo que realizan día a día, la rutina comienza terminar con sus ganas de seguir adelante y este fin de semana será un buen momento para contemplar si lo que necesitas está en lo que haces o debes hacer cambios. Para quienes tienen pareja, buenas noticias llegarán este fin de semana. Estás perdiendo tu buena intuición y las personas en las que confías tal vez no sean las correctas, trata de recuperarlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás dejando de proyectarte en la vida, recuerda que siempre debemos hacer esto, es necesario para poder ver lo que necesitamos hacer para llegar hasta el lugar que nos proponemos. Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede, la comunicación es importante en la pareja.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Siempre es bueno dejar los sentimientos de culpa que las cosas que hicimos mal nos provocan, no dejes que esto te tome y te haga cometer errores en el presente, tienes todo para triunfar en este momento. Si hiciste algún daño a alguien hace poco tiempo y te sientes mal por ello, busca el día de hoy tener una conversación sincera con esa persona y pedir las disculpas.

Frase del día:

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”, Virginia Woolf.

cvg