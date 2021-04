¿Cuáles son los signos del zodiaco más AMOROSOS?

Aunque mucha gente no cree en las misteriosas leyes de los astros, hay quienes sí lo hacen, pues saben que las distintas personalidades tienen una relación en mayor o menor medida. En este sentido, hay gente que tiene una peculiar forma de ser y casualmente sus signos zodiacales en su gran mayoría coinciden. Aquí te mencionaremos cuáles son los más amorosos.

Así como hay personas (de cierto signo) que no tienen interés en formar una relación sólida de pareja, hay quienes sienten todo lo contrario en cada relación que se les presenta. Posiblemente ese amor al amor mismo tenga que ver mucho con el signo zodiacal; de los 12, son 4.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más enamoradizos?

¡Atención si perteneces a alguno de los siguientes signos!, es posible que descubras que el porqué el amor es parte de tu esencia:

Aries

Aunque es un signo que no le gusta el compromiso y siempre le huye como si viera al mismo Demonio, también destaca por ser enamoradizo. Los arianos son apasionados y uno de los signos más coquetos.

Cáncer

El amor es parte de su naturaleza, le encanta el romanticismo y es un signo muy sentimental. Tan simple con una mirada para terminar rendido o rendida ante alguien que le guste.

Leo

De los signos con el carácter más fuerte, pero igual de amorosos. Es justo esta parte lo que los hace vulnerables; es su debilidad. Son fieles creyentes del amor a primera vista.

Escorpión

En el caso de los escorpiones, no hay medias tintas. Cuando se enamoran no es a ver qué pasa, se entregan por completo. Asimismo, destacan por hacer hasta lo imposible por hacer sentir bien a su pareja y procurarla. Vaya, estarán bien protegidos.

¿Perteneces a alguno de estos signos del zodiaco y es así como te sientes ante el inevitable encuentro con Cupido? Seguro que sí, pero nunca te lo habías preguntado porque seguro andas en las nubes por alguien. ¡Buena suerte!

Entre ir y quedarse

Entre irse y quedarse duda el día,

enamorado de su transparencia.

La tarde circular es ya bahía:

en su quieto vaivén se mece el mundo.

Todo es visible y todo es elusivo,

todo está cerca y todo es intocable.

Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz

reposan a la sombra de sus nombres.

Latir del tiempo que en mi sien repite

la misma terca sílaba de sangre.

La luz hace del muro indiferente

un espectral teatro de reflejos.

En el centro de un ojo me descubro;

no me mira, me miro en su mirada.

Se disipa el instante. Sin moverme,

yo me quedo y me voy: soy una pausa.

Octavio Paz

lhp