Niña scout dona celulares, laptops, computadoras y tablets a niños que más los necesitan

Constanza Coronado, “Mao” como le llaman sus amigos del grupo scout 19, una pequeña de tan sólo 11 años, de Nuevo León, puso en marcha la iniciativa “Garras que conectan”.

“En los scouts nos enseña a ayudar al prójimo y a hacer buenas acciones, para construir un México y un mundo mejor”, afirma Mao

“Garras que conectan”, busca recaudar dispositivos móviles usados en buen estado o nuevos, además de recaudar recursos económicos para aplicarles internet por tiempo aire, para que niñas y niños de primaria del Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, sigan con sus estudios en esta nueva normalidad a causa de la pandemia.

Lo que inspiró a Mao a generar la iniciativa es que su madre es profesora y ella le comentaba, que muchos de sus alumnos no contaban con los recursos tecnológicos y económicos para continuar con sus clases.

Mao, preocupada por esta problemática que vive el país por la pandemia y para evitar la deserción escolar de niñas y niños, en su estancia en Miquihuana, Tamaulipas mientras vivía en casa de sus abuelos, se fijó la meta de ayudar por lo menos a 30 niños lo equivalente a un salón de clases. Así, con la ayuda de su familia, comenzó a hacer la convocatoria a través redes sociales, compartió unos videos donde explicaba su proyecto e invitaba a la gente a donar.

Luego, la Fundación Mundial del Movimiento Scout la invitó a usar la plataforma de donación, donde logró recaudar lo necesario para brindar 6 meses de tiempo aire para los niños que les dieron celulares y tablets.

Los principales donadores fueron integrantes de su grupo scout, familiares, amigos, conocidos y la Asociación de Guías y Scouts de Suecia.

Para la entrega de los dispositivos la apoyó su abuelito Óscar y el DIF del Municipio de Miquihuana, quienes solicitaron a los maestros de las primarias una lista de niños candidatos a recibir el apoyo, se dieron a la tarea de verificar los domicilios y sus condiciones económicas para confirmar la entrega.

Mao, además con cada entrega de un dispositivo, les escribía una cartita donde les explicaba quién es ella, quienes son los Scouts y que su intención era apoyarlos para que siguieran con sus estudios y mejoraran sus condiciones de vida en un futuro. Mao es una pequeña de 11 años, de Nuevo León

“Con mucho éxito logre llegar a la meta y me sentía tan feliz por la experiencia, pensé que ya había terminado y que todo quedaría ahí, pero después habló conmigo la Alcaldesa Municipal y su esposo y primero me agradecieron por mi labor, pero además me hicieron la propuesta de realizar una extensión del proyecto con 20 niños más y ellos pagarían el internet en tiempo de lo recaudado, y acepté”, comenta entusiasmada Mao.

El DIF del Estado de Tamaulipas, nombró a Mao como “Voluntaria del año 2020”. A la fecha tiene un total de 54 familias beneficiadas con una proyección de más de 150 niños porque en cada familia, los dispositivos son usados por los demás integrantes de la familia.

“Esto ha sido lo mejor de mi vida, contribuir a la igualdad de oportunidades en la educación de los niños y niñas como yo, como decimos en los scouts, sentir y ver que podemos construir un mundo mejor. Con la experiencia vivida me gusta que los scouts de México realicen este tipo de proyectos para que más niños y niñas puedas continuar sus estudios con esta nueva normalidad y tenga acceso al uso de la tecnología, yo si seguiré trabajando mientras tenga el apoyo de la gente”, ¡SCOUTS SIEMPRE LISTOS!, comenta Mao.

