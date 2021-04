Horóscopos: Despide abril con ENERGÍA RENOVADA y un NUEVO AMOR; esto deparan los astros para 30 de abril

Concluye un mes que, sin duda, dejó mucha energía a los signos zodiacales. Los fenómenos astronómicos fueron propicios para generar un ambiente de tranquilidad y estabilidad. Con la llegada de mayo a la vuelta de la esquina, se prevé que este buen momento se prolongue.

Beneficios en el ámbito del amor, trabajo y dinero se esperan para este fin de semana que será intenso, pero también con sorpresas para cada uno de los signos. Así que aquí te decimos lo que depara este viernes 30 de abril.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tendrás una gran prueba con tu paciencia. Tienes la convicción de ir hacia adelante, pero las adversidades están fuertes. Sin embargo, esto será una prueba para demostrar lo fuerte que eres. Quédate con lo bueno y desecha lo que no quieres.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Te darás cuenta que tu comunicación no es la mejor, esto traerá malas vibras a tu alrededor. Sin embargo, se vienen cosas mejores y este fin de mes estarás listo para todo. Te puede confundir emocionalmente, pero sabes que todo se acomoda con el tiempo.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Un buen momento para cuestionar las cosas realizadas que te están dejando un poco inseguro. Analiza las cosas y ratificar, todo es con miras para conseguir tus sueños. El cambio está en ti, no dejes que nadie te diga qué hacer.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tendrás esa sensación de que no has alcanzado lo que te propones. De hecho, pensarás que las actitudes de tu crush tienen que ver contigo mismo, como el hecho de no contestarte los mensajes. Mayo será un mes para darle vuelta a muchas cosas que te tiene intranquilo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Mucho cuidado con los mensajes que envías y palabras que dices. El pasado parece que regresa y en ese sentido, tendrás una plática con un ex que no es lo mejor para ti. No te desgastes y mejor invierte este tiempo en cosas más productivas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Debes tener mucha paciencia para comunicarte con los demás. Muchas personas se podrán ofender por las cosas que dices, es por eso que lo mejor es regular estos dichos. Disfruta mayo, será uno de tus mejores meses.

Libra (24 septiembre-22 octubre)

Terminas el mes con muchas dudas sobre tu capacidad, lo mejor es dejar que las cosas fluyan y no dejar que esto te afecte. Que no te importe lo que digan los demás, si tienes ganas de publicar cualquier cosa, hazlo confía solo en ti.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Deja el pasado en donde está, no mereces perder tu tiempo y energía en desgastarte con alguien que quiere volver. Enfócate a tus proyectos, porque mayo será tu mes. Aprovéchalo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Lo mejor será que busques actividades para distraerte, este fin de mes será bravo mucho altibajo, pero lo mejor que todo cambio es para bien y volverás mucho más fuerte.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Has caso omiso a las palabras de las personas que solo quieren endulzarte el oído, sabes muy bien que no buscas el amor en los brazos de cualquiera que se atraviesa. Sigue con tu exigencia, esa que te ha llevado al éxito.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Carecerás de comunicación con tus relaciones, lo que ocasionará que te sientas frustrado. Lo mejor es tener tiempo contigo mismo y olvida por un momento a los demás. Será un gran equilibrio.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

La soledad será siempre la mejor opción. Recuerda que es mejor estar solo que con una compañía que trae problemas. Mayo será un gran mes, inicia con la mejor de las vibras.

"Cuéntamelo y me olvidaré. enséñamelo y lo recordaré. involúcrame y lo aprenderé" - Benjamin Franklin.

Con información de Horóscopo Negro.

