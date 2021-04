Horóscopos: ¡El AMOR toca a tu puerta! Conoce qué te deparan los astros este viernes 16 de abril

Abril ha sido un mes con grandes sorpresas que han traído éxito, prosperidad y proyectos nuevos. Sin embargo, también se han presentado oportunidades en el amor, que no se deben dejar pasar. Al mismo tiempo, la conjunción del Sol y Venus nos ha dejado mucha carga de energía positiva.

Justo a mitad del mes es momento de reforzar las nuevas acciones que se emprendieron, pero también se vale arriesgar para conseguir esas metas tan anheladas. Lo que resta de abril experimentarás beneficios en la salud, trabajo y amor.

Aries (21 marzo-20 abril)

Presentarás muchas luchas internas y quizá una de esas crisis existenciales que tienen que ver con el futuro. No te involucres en disputas verbales porque terminarás peleando con una persona que no lo merece. Será un lapso complicado, pero que te traerá beneficios.

Mayo (21 abril-21 mayo)

Con la entrada de Venus, tu periodo amoroso ha comenzado. Te sentirás muy optimista porque verás que existe una esperanza en esa relación que siempre has anhelado. Aunque eres de los que quieren ir a prisa, no tengas miedo de ir paso a paso. Verás que el interés es recíproco.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Una persona con la que tuviste un romance hace tiempo regresará para darte una lección. Te ayudará a abrir los ojos y mostrarte que el camino es encontrarte a ti mismo. Tendrás muchas ganas de salir de tu casa, hazlo. Se presentará una oportunidad para viajar, así que no la desaproveches.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Momento de medir las fricciones con tu familia o amigos cercanos. Volverás a estar entre la espada y la pared. Situación que desagradas. Si el problema no va directamente contigo mejor ni te involucres ni intentes meterte en él. Conserva la calma.

Leo (23 julio-22 agosto)

Este mes la has pasado mucho más introvertido que lo habitual, pero esto no implica que te quedarás con los brazos cruzados. Te enfada que la gentes afirme que haces poco, pero les cerrarás la boca con el ejemplo que darás. Tu vida amorosa marcha de la mejor manera.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Sentirás que tu corazón se queda sin amor. Aunque este tipo de situaciones son las que menos toleras, una persona muy importante te darás las gracias por todo lo que has hecho por ella. Han sido meses muy complicados para esta personas, tú lo sabes y has estado ahí para respaldarla.

Libra (24 septiembre-22 octubre)

Sentirás un impulso en tu vida amorosa. Si tienes una relación o estás empezando una, es el momento ideal para saber si este compromiso es real. No solo experimentarás un impulso en tu vida amorosa sino también en tus proyectos. Una personas que menos te imaginas te dará su apoyo.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Has estado presionado últimamente, así que olvídate de todo un poco y disfruta de ti mismo. Sin embargo, no descuides a tus amistades que querrán estar contigo mucho tiempo. Aunque eres muy hogareño, date el tiempo de escaparte a cenar o al cine. Te hará bien.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

La rutina comienza a pesar en demasía, realiza algo para salir de ella lo más pronto posible. Te darás cuenta que piensas mucho las cosas, sobretodo las del futuro. Planea salir de la ciudad y relájate. Solo déjate llevar y que lo demás no importe.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Experimentarás cambios radicales. Comenzarás a sentirte mucho más seguro contigo mismo, de tus propias decisiones. Llevas tiempo sintiéndote el malo de tus amigos, pero te darás cuenta que tienes su apoyo y que no existe nada de lo que tengas que preocuparte.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si no buscas nada serio no ofrezcas falsas esperanzas a las personas. No juegues con ellas, solo por pasar el rato. Debes dejar las cosas claras en el amor desde el primer instante. Así nadie sufrirá.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Ten cuidado porque una persona envidiosa saldrá a la luz. Sin embargo, este mes la seguirás pasando muy bien. Pero también establece ciertos límites. No seas posesivo con la gente a la que aprecias, dales su tiempo y espacio. Estas personas permanecerán en tu vida.

"No pares cuando estés cansado. Para cuando hayas terminado" - Marilyn Monroe.

Con información de Horóscopo Negro.

