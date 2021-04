Padre de Leonardo Luna, el niño de 13 años fallecido en un parque de Xcaret; acusa que "no atendieron" al menor

El sábado 27 de marzo, un niño de 13 años, hijo del cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, perdió la vida después de sufrir un accidente en las instalaciones del Parque Xenses, de grupo Xcaret. El parque acuático se encuentra en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Leonardo Luna fue succionado por un sistema de filtración de la atracción “Riojalante”, como informó la empresa. El sistema tenía la tapa principal abierta, por lo que el niño cayó a una especie de cisterna.

Miguel Ángel también fue succionado por el filtro, pero logró salvarse. Ingresó al hueco por el que cayó su hijo y logró sacarlo para que lo atendieran. El menor estaba inconsciente y tenía la pierna destrozada, consecuencia de la fuerza de succión de la máquina.

El cardiólogo solicitó al personal del parque un respirador y, mientras llegaba la ambulancia, aplicó la técnica de reanimación cardiopulmonar. A pesar de que el vehículo de emergencia no tenía oxígeno fue seleccionado para trasladar al menor a un hospital privado.

Luna Calvo solicitó trasladar a su hijo a la Ciudad de México, vía ambulancia aérea, pero su petición no fue atendida. De acuerdo con la entrevista que brindó al periódico REFORMA, el menor murió el 28 de marzo por hemorragia pulmonar.

El padre del menor dijo que el personal jurídico de la empresa lo presionó con apoyo de la Fiscalía de Quintana Roo para que firmara un perdón a favor del parque Xenses, el documento estaba condicionado por los asesores jurídicos de Grupo Xcaret.

En entrevista con el medio Ya Es Noticia, Luna Calvo dijo que firmó el documento para no ver sufrir a su esposa y para no perjudicar su salud emocional.

“Me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía esperando el cuerpo de mi hijo. Lo que queríamos era tener el cuerpo de mi hijo. En ese momento mi esposa y yo no pensamos en pelear nada, ella estaba sufriendo mucho y me pidió no pelear, no queríamos pelear, por eso les firmé”.