Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 09 de marzo según tu signo

La carta de este martes 09 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 09 de marzo es el emperador un arcano mayor del tarot Rider Waite.

Esta carta muestra poder, estabilidad, es momento de disfrutar todos los bienes materiales, aunque sí estarás un poco apretado pero recuerda que es tuyo, además serás muy racional y por hoy la cabeza le ganará al corazón.

Amor

Hoy la sexualidad andará a flor de piel, te mostrarás seguro o segura de ti misma, como lo mencionamos hoy harás a un lado el corazón pero el deseo y el plano sexual no lo dejarás de lado.

Dinero

Estarás un poco apretado en cuestión de economía pagando deudas, pero serán deudas por que adquiriste bienes y tarde o temprano esos serán completamente tuyos, así que no te estreses y disfruta cada una de tus cosas materiales.

Salud

Estas poniendo solo atención al orden, la razón y la lógica, andas muy cuadrado y eso podría estresarte, relájate una buena sesión de yoga te iría muy bien.

bmz