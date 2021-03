Wandavision: ¡OJO! hay dos escenas post-créditos y ESTO es lo que significan

No hay fecha que no se cumpla y este viernes 5 de marzo de estrena el último episodio de WandaVision, la apuesta con la que Disney Plus arrasó. Los fanáticos de Marvel han quedado maravillados con la historia de la mutante de los X-Men y el superhéroe creado con inteligencia artificial.

Fueron nueve los episodios de esta primera temporada, en los que, como es costumbre de Marvel, se nos dejó con ganas de más, pues la historia de cerró, pero hay dos escenas postcréditos que, uno no te debes perder y dos, te vamos a explicar.

Escenas post-créditos en WandaVision

Esta serie ha sido el inicio de una nueva era del universo de los superhéroes, de hecho se nos ha adelantado que la historia continuará con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, pero no se ha filtrado más información sobre cómo va o lo que podemos esperar.

De las dos escenas finales, queremos centrarnos en la última, que es quizá la más importante, pero vamos a tratar de NO dar tantos spoilers, sólo trataremos de explicar lo que no se entiende y configurar lo que se viene, pero es mejor que ya hayas visto el capítulo pues se podrán revelar algunos detalles.

Segunda escena post-créditos ¿qué significa?

Resulta que Wanda Maximoff debe renunciar al mundo que creo debido a su profundo amor por Vision, sin embargo, su sacrificio también lleva de la mano a la villana Agatha Harkness, a quien le arrebata todo el poder y lo utiliza para ella misma.

Wanda absorbe todo el conocimiento del Darkhold, (Libro de los Hechizos o Libro de los Pecados), el cual posee conocimiento infinito y les da a quienes lo leen todo lo que más desean.

Es así que se da entrada a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, pues se asume que La Bruja Escarlata, le daría rienda suelta a sus deseos y que lo que ocurrió en Westview, sólo fue una prueba.

