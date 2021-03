MasterChef: Así es CDMX, tierra de Itzel, finalista del reality

Itzel es una de las cocineras finalistas de MasterChef México, una participante que a pesar de no ser la favorita del público debido a ciertos comentarios, logró su pase para contender o para pelear por el premio este viernes 5 de marzo.

En la emisión ha logrado un exitoso papel, ha preparado grandes platillos destacando la cultura mexicana, pero también ha hecho uso de su conocimiento y experiencia en otros países para fusionar sabores.

Ciudad de México

Itzel es originaria de la Ciudad de México, el punto más importante de la república mexicana en muchos aspectos, pero en temas gastronómicos es el lugar de donde se derivan una infinidad de antojitos que son conocidos a nivel mundial. No hay mejor lugar para hacer un recorrido culinario que la CDMX.

Entre las recetas más típicas se encuentran los tamales, los elotes, las quesadillas, las tortas mexicanas, tacos, chilaquiles, enchiladas y tlacoyos, solo por mencionar algunos. Todas tienen como base principal el maíz, ingrediente esencial de la cocina mexicana, y reconocido a nivel mundial como materia prima de los alimentos que se cocinan en esta tierra.

La participante dijo que su ingrediente secreto es el amor, así menciona en su descripción de MasterChef México en donde además expresa que su inspiración en la cocina y en la vida es su mamá y su abuelita, pilares fundamentales de su pasión por la gastronomía.

“Mi amor por la cocina surge desde chiquita, es un gusto adquirido de familia, empiezo a crecer y a pensar a que me voy a dedicar, una de mis opciones era estudiar gastronomía, pero no me animé”, dijo en uno de los videos.

La participante tiene 30 años y previo a ser parte de la cocina más famosa de México se dedicaba a la administración de instituciones y a la docencia en una Universidad, pero siempre había querido participar en el programa, sueño que ha cumplido.

Redes

Itzel se encuentra muy activa en redes sociales en especial en Instagram su perfil es @paniagua.itzel, ahí comparte su día a día, algunos videos de cocina, fotografías de momentos especiales de la emisión, recuerdos de la infancia y recomendaciones de vida a sus más de 58 mil seguidores.

Algunos de los fans del programa en múltiples ocasiones manifestaron que la participante no era de su agrado, pues consideraban que tenía comentarios fuera de lugar e incluso racistas con sus compañeros, pero hubo otros que la defendieron y destacaron que es muy talentosa en lo que hace.

Entre los platillos que ha preparado durante su historia en la competencia están: menudencias, reto que le costó mucho trabajo, diversos trabajos con maíz y postres como choux de vainilla, ganándose siempre el apoyo y buenos comentarios de los jueces, quienes en múltiples momentos elogiaron el sazón de la cocinera. Y para el casting en línea “La guera” como la apodan sus compañeros preparó sopa de pasta y tostada de tinga de pollo, las que mencionó eran sus favoritas.

