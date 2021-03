¡Para valientes! Filtros de TikTok revela si hay fantasmas en tu casa

Muchos usuarios curiosos de los paranormal, hemos descargado aplicaciones que puedan detectar espectros fantasmales en algún lugar que creamos embrujados, sin embargo, no existen aplicaciones con dichas funciones que revelen si hay o no un fantasma, obvio, porque tu celular no está destinado para dicha función.

Sin embargo, algunos usuarios de la plataforma TikTok, descubrieron un filtros que podría revelar si hay movimiento en alguna habitación, y que suena algo creíble si estos filtros que se ocupan para bailar o hacer retos virales siempre siguen el movimiento.

Filtros que detectan movimiento

Singularmente existen hasta ahora dos filtros que podrían delatar el movimiento de las personas, el primero lleva por nombre "Realidad ondulada", el cual, sigue el movimiento de cualquier objeto que se mueva en un espacio determinado

El segundo filtro, lleva por nombre, "Polarizado", es totalmente diferente en el que el usuario explica que si ves algún movimiento con ese filtro, "significa que hay fantasmas dentro de la habitación", ya que ese filtro puede detectar el más mínimo movimiento, justo como el filtro anterior; aunque este parezca más acercado a los filtros de calor.

¿Verdad o mentira?

Por el momento, existirían decenas de filtros que hacen esa misma función, pero que no se ha comprobado su efectividad, por lo que la eficiencia de estos filtros solo quedan en un rumor, y tendrías que probarlos por ti mismo para poder asegurar que funcionan para detectar presencias paranormales.

Recuerden que sí, estos filtros revelan el movimiento de las personas y los fantasmas son espectro no visibles por lo que los efectos de este filtro podrían no tener resultado.

DRV