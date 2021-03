¡BRUTAL! Corredor NO puede frenar y termina estampado en un muro; VIDEO VIRAL

José es el nombre de un corredor que recientemente se ha vuelto viral en redes sociales, aunque su fama podría deberse a que ganó la competencia de 60 metros planos en el Campeonato de Atletismo de Madrid; sin embargo su viralidad se debió a que tuvo una aparatosa caída en la que se estampó en la valla del estadio en el que corrió.

En el video del momento que se ha viralizado en la red se puede ver la carrera completa, que apenas dura unos segundos, y la que José logra dominar en unos momentos y se corona como el ganador. Sin embargo, el momento de gloria se transformó inmediatamente en un aparatoso accidente.

En el clip se observa el momento en el que José sale airoso de la competición, sin embargo sus compañeros comienzan a frenar y él no. Esta mínima reacción llevó a que el corredor se estampara con la valla azul colocada en el estadio con motivo del Campeonato de Atletismo de Madrid.

Ve el video acá:

Wait for it... ud83dude33(ud83cudfa5: Twitter/El_Tio_Yeye)

De acuerdo con el medio La Sexta, quienes revelaron la identidad del corredor, José dijo que al momento de la salida.

"No me dio tiempo a frenar. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie. Detrás de las colchonetas hay una caída de dos metros", explicó'.