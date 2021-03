The Suicide Squad: James Gunn lanzará trailer este viernes; ¿de qué trata la película?

Para los amantes de DC y Warner Bros puede parecer mucho tiempo, pero en realidad sólo necesitan esperar unas cuantas horas más para ver el primer avance oficial de The Suicide Squad, la película de superhéroes que se proyectará con una clasificación R, es decir que está destinada al público adulto por el contenido que trata (violencia, lenguaje inapropiado y/o material sexual muy explícito), por lo que en cines la entrada está limitada a mayores de edad.

De esta forma se une a las filas de otras cintas que han sido incluidas en la clasificación R como: Deadpool de 2016 , Logan de 2017 y Deadpool 2 de 2018.

El director de The Suicide Squad, James Gunn anunció este día en Twitter el estreno del trailer de la película que no será ni un reinicio no secuela del filme de 2016, pero contará con algunos villanos familiares de DC y varias caras nuevas. Harley Quinn de Margot Robbie y Captain Boomerang de Jai Courtney se encuentran entre los que regresan, mientras que Peacemaker de John Cena y Bloodsport de Idris Elba encabezan las nuevas incorporaciones.

¿Dónde ver el tráiler?

Además de que podrás seguir toda la actualidad de esta nueva película en EL HERALDO DE MÉXICO, las primeras imágenes oficiales estarán en su página de internet.

http://www.elescuadronsuicidalapelicula.com/

Se desconoce cuánto tiempo durará el tráiler o si será una primera parte de varias. En cualquier caso, los fanáticos pueden ver el primer avance de The Suicide Squad en el transcurso de este viernes.

Noticias Relacionadas Así fue la primera función de cine con público en México

Dentro del mundo del cine, hay algunas versiones que indican que la mente de James Gunn se soltó tan libre que podría ser la primera película en el que todo elenco de The Suicide Squad terminaría muerto. Como su nombre lo indica, la principal diferencia entre el Escuadrón Suicida y otros equipos de DC es que, gracias a que está compuesto por antihéroes a menudo malvados, sus miembros son considerados prescindibles.

AV