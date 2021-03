¿Por qué Kida de "Atlantis: El Imperio perdido" no es considerada como una princesa Disney?

En las redes sociales, siempre se abrió un debate sobre las princesas Disney, sobre por qué deberían ser consideradas así, entre los cuales, algunos fans tienen algunos "términos y condiciones" para poder ser consideradas así, como su antigüedad, si están casadas con algún príncipe, entre otros factores.

Sin embargo, otros fans consideran otros factores para poder ser consideradas princesas Disney, en la cual, se basan en la película de "Ralph Rompe Internet", en la escena en las que Vanellope se encuentra con casi todas las princesas de la franquicia del estudio de animación del ratón más famoso, mismas que se presentaron por primera vez, en un formato digital. He de ahí fue principal razón por las que causó un gran debate, sobre por qué no estaban todas las llamadas princesas de Disney como la Kida, princesa de Atlantis o Elena de Avalor.

¿Kida es considerada princesa Disney?

Se podría decir que sí y no; la princesa de Atlantis, Kidagakash, mejor conocida por "Kida" de la cinta "Atlantis: El Imperio perdido", fue muy bien recibida por el público, aunque recaudó 186 millones de dólares, y solo se invirtieron 120 millones en su producción, la cual, fue una de las películas de Disney que elevaron la calidad en definición y trazo.

Pese a que también tuvo su videojuego, la recaudación mundial significó un declive para el Ratón con guantes blancos, ya que la mercancía que fue destinada para la promoción de la película, misma que no fue muy bien recibida, ya que, el argumento de que no fue una historia digerible para los niños y que por eso no los atrajo, Kida quedó fuera de la lista de "princesas oficiales", con todo y su linaje real en la historia.

Además, la historia no está centrada en la vida de la princesa Kida, sino en el descubrimiento del "Imperio Perdido" y de la hazaña de Milo, descifrando los códices que hay en "El libro del Pastor" para llegar a la Ciudad que se sumergió en el Atlántico.

¿Por qué Anna y Elsa si son princesas?

Por el contrario, Anna y Elsa, de la película Frozen, son princesas Disney, pero ¿por qué son princesas Disney si no fueron coronadas ni se casaron con alguien de la realeza?, simple, la cinta Frozen, y su secuela, por sí solas venden mucha mercancía y no necesita que la franquicia venda un poco más.

Entonces, ¿Qué se necesita para ser una princesa Disney?

No es suficiente con tener linaje real en la sangre, como Aurora o Blancanieves, Rapunzel o Jazmín; ni haberte casado con un príncipe como lo hizo Ariel o Bella, ni ser hija del Jefe de una tribu com Pocahontas, Moana o Merida, o en el mejor de los casos, se te conceda el honor de ser una princesa por salvar a China de los Hunos, como lo hizo Mulán.

Por ello, la franquicia tiene muy bien planteado quién puede ser princesa de Disney, en la que ninguna de las condiciones anteriores tiene que ver con ser o no una princesa, todo lo que importa es la cantidad de mercancía que pueda generar una princesa, la cual, tiene que generar ganancias con imagen con sus muñecas tipo "Barbie", además de que la película necesita ser taquillera. para que en conjunto, las niñas y niños deseen tener una colección sobre su personaje favorito.

Actualmente, existen 14 princesas oficiales y coronadas: Ariel, Aurora, Anna y Elsa, Bella, Blancanieves, Cenicienta, Jazmín, Merida, Mulan, Moana, Pocahontas, Rapunzel y Tiana.



