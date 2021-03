Disney Plus: Alex Carillo es el MEXICANO e ilustrador más joven del mundo de Walt Disney

El joven y talentoso mexicano Alex Carrillo, es uno de los ilustradores más creativos que ha logrado ilustrar durante la pandemia y sobresalir gracias a su trabajo artístico, ya que desde el pasado mes de octubre, tuvo la iniciativa de publicar su primer libro de diseños e ilustraciones llamado "Faces", en las que podemos encontrar imágenes que tienen sobre inclusión y moda, tal ha sido su éxito que su edición fue un best seller a nivel internacional.

"Es un libro que está inspirado en varias cosas que me gustan, como la moda contemporánea y quise enfocarlo a la diversidad con rostros de distintas partes del mundo, personalidades y atributos físicos diferentes, conviviendo entre sí sin juzgar a nadie. Quise ponerlos conviviendo entre sí y más ahorita que estamos en pandemia, sentí que era algo significativo tener personajes conviviendo con la esperanza de que en algún momento volveremos a abrazarnos todos", comentó Alex Carrillo.

El libro va dirigido a todo el publico, además incluye 50 personajes con la finalidad de impulsar la creatividad y entretener a las personas que atraviesan un confinamiento derivado por la pandemia de Covid-19 sumado a todas las noticias negativas que circulan en los medios, por lo que éste libro invita a pasar un rato ameno y agradable para poder despertar la imaginación.

"Faces" ha sido un hermoso proyecto creativo el cual representa a las personas del mundo, por su raza, género y cultura, esto le ha permitido conectar rápidamente con los lectores, llevándolo a convertirse en BestSeller en la plataforma digital Amazon en poco tiempo.

Castillo aseguró que "No me lo esperaba, fue algo realmente sorprendente. Pero ha tenido muy buena aceptación, la gente me escribe en redes sociales que les ha gustado mucho, que era algo que necesitaban y más ahorita, en momentos que vivimos rodeados de tecnología, y que el único entretenimiento es la televisión, la computadora y el celular, entonces un libro para colorear es una gran opción. Y sobre todo, los adultos me han agradecido mucho porque es un libro para colorear, totalmente diferente, porque por lo general son libros sobre mándalas y este les gustó mucho. Me han encantado los comentarios, afortunadamente lo han recibido muy bien".

Asimismo, como un sueño hecho realidad, su trabajo forma parte de la muestra virtual de The Walt Disney Family Museum, donde exhibe su ilustración "Unity" que representa la unidad y comunidad entre varias culturas.

