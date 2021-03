¿Un embrión es una persona? Esta es la respuesta de biólogo de la UNAM

En 2019, el aborto fue criminalizado en el estado de Nuevo León esto derivó de la conversación en torno a los derechos reproductivos de las mujeres. También sobre el significado de la vida que ha estado en discusión tras la controversia a cerca de la reforma de ley.

Los temas en relación a los derechos reproductivos y el concepto de la vida siempre han propiciado múltiples comentarios, mismos que surgen de los sentimientos, creencias religiosas y las investigaciones científicas. Pero en Nuevo León el panorama es claro para los diputados y senadores del estado hay vida desde la concepción.

Embrión

El doctor en ciencias y biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Lazcano Araujo, quien se especializó en los estudios sobre el origen de la vida y la evolución, declaró en una conferencia la diferencia tajante entre estas cuestiones que podría sustentar los argumentos en contra de aquellas personas “pro-vida” que estigmatizan el aborto.

Aseguró que referente a la vida, las células reproductivas y su unión en un cigoto ya tienen vida por sí mismas; no obstante, la creación de un sistema nervioso central del embrión sólo ocurre hasta las 12 semanas de gestación, esto quiere decir que esas células no comprenden un ser humano.

Por lo tanto, no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales; es decir, en términos genéticos, la placenta tiene la misma información que el individuo y no hacemos nada con ella, comentó el biólogo.

Existen decenas de estudios en los que se ha concluido a esta misma idea y coinciden que los embriones no son personas, y esta no es una idea al aire debido al sustento científico que lo compruebo, por ello la opinión del especialista se suma a las investigaciones existentes.

