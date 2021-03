HORÓSCOPOS: La energía estará presente en este día; conoce qué te depara este 12 de marzo

Para algunos de los signos del zodiaco, en estos días estarán de muy buen humor, deja espacio para que entre la energía y deshazte de tus ataduras emocionales. Si eres Piscis, estás en un momento clave para consolidad vínculos profesionales y amorosos.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Estás en un momento óptimo para relacionarte favorablemente con la gente de tu entorno más inmediato, Aries. No tendrás que hacer ningún esfuerzo porque, de hecho, serán tus familiares y amigos quienes acudirán a ti en busca de apoyo y consejo. Tienes ahora una gran capacidad para conectar con las personas y comprender sus necesidades. Te sentará bien prestar esta ayuda que ellos necesitan porque te proporcionará un gran bienestar emocional. El ambiente familiar será muy positivo y acogedor, sobre todo durante el fin de semana. También en el ámbito laboral te sentirás muy motivada y por fin, después de bastante esfuerzo, estarás en condiciones de aspirar a un ascenso o una mejora notable. Todas estas cosas te harán estar de un humor inmejorable y tu relación sentimental se beneficiará de ello. Habrá estos días mucha comunicación y confianza en el ser amado. Si eres un corazón libre, puedes encontrar de la forma más impensable a una persona que te impactará. Presta mucha atención a lo que sucede a tu alrededor.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Se avecinan unos días con mucho movimiento, Tauro Durante el día tendrás energía a raudales, hace tiempo que no estabas tan activa como ahora. Sin embargo, por la noche, especialmente en esta época que la noche todavía es muy larga, te puede invadir esa melancolía pre primaveral que a veces te hace llorar. Procura estar acompañada por personas positivas y alegres, buena parte de este tiempo. Has de esforzarte por levantar el ánimo, tienes muchos motivos para sentirte mejor que bien. Estás ahora muy inspirada y con grandes ideas para iniciar algún fructífero negocio. Y posees inteligencia y astucia suficientes para concretarlos. Esta semana es muy buena para cerrar capítulos, para las reconciliaciones y la resolución de conflictos emocionales. Si tienes el corazón libre, puedes enamorarte en estos días de un hombre inquieto y enérgico que te cautivará desde el primer momento. Relación positiva si le pones límites para que no anule tu personalidad, no te muestres tan condescendiente con lo que quieren otros. Muestra tu carácter.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Esta semana te sentirás invadida por un espíritu muy práctico, que te ayudará a perfilar esos proyectos y ambiciones profesionales por las que te has esforzado tanto, luchadora Géminis. Ahora podrás establecer los cauces para lograr tus metas. Estás en un excelente momento en este terreno y llena de motivación, con ganas de exponer tus ideas a las más altas instancias o a gente de poder que puede ayudarte a hacerlas realidad. Ahora la situación es favorable para expandir tu mente, ampliar tus conocimientos y explorar nuevas opciones. Por otra parte, tienes el ánimo en lo alto y muchas ganas de divertirte. También tienes potenciado tu carisma y tu atractivo, todas las miradas convergen en ti. Esto podría causarte problemas con tu pareja, pero sólo si si se trata de una persona insegura. En la mayoría de casos será un aliciente para la relación, ya que de repente has abandonado tu vena conservadora para lanzarte a explorar nuevos caminos en la sexualidad. Y, claro, tu pareja está encantada con ello.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

En estos días, Cáncer, sentirás el despertar de tu conciencia espiritual. Esta semana la posición de los astros te lleva a expandir la mente y la conciencia. De manera totalmente natural te sentirás atraída por temas y enseñanzas destinadas a cultivar tu parte espiritual, a la que quizá no habías prestado mucha atención hasta ahora. Es el momento de planear una salida a un lugar tranquilo que te ayude a meditar y a relajarte. Un monasterio, o un espacio en plena naturaleza, sería una experiencia maravillosa, que recordarías toda tu vida. Empieza a buscar el lugar adecuado, mira precios y fechas libres para hacerlo en el futuro próximo. En el trabajo mejorará tu relación con jefes y compañeros. Si han existido tensiones, ahora se evaporarán y tus relaciones con tus colegas serán de lo más cordial. Además, aumentará tu poder de convicción, por lo que si trabajas en ventas esta semana triunfarás por todo lo alto. Ahora puedes caer rendida ante una persona muy romántica y expresiva. Podría convertirse en algo más serio.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Todo tu interés lo capta ahora el tema laboral, te interesa promocionarte y estás haciendo todo lo que está en tu mano, brillante Leo. Tienes tenacidad y perseverancia para alcanzar tus objetivos profesionales y todo ello estará muy valorado por personas de poder, que desean contar contigo. En el terreno económico, los escasos recursos de las últimas semanas y el que quizá hayas despilfarrado un poco, te obligan ahora a moverte con mucha astucia y esto, unido a tu visión para los negocios, te puede hacer ganar mucho dinero, ya que te saldrán oportunidades para invertir en negocios muy rentables. Ahora es el mejor momento para adquirir cosas destinadas a hacer tu hogar más confortable, desde artículos de decoración a muebles, pasando por electrodomésticos, teléfonos móviles y ordenadores. El amor sigue siendo tu punto débil por ahora. Quizá has descubierto que tu príncipe azul destiñe. Si estás libre, puedes sentir un flechazo muy pasional por alguien muy interesante. Aunque no sea un amor para toda la vida, aprovecha y vive el momento.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Se avecina una semana complicadita para algunos signos como consecuencia de una conjunción astral un poco problemática. Para ti, Virgo, esta posición de los astros provocará que des demasiadas vueltas sobre cualquier cuestión, incluso las intrascendentales y que no veas precisamente el vaso medio lleno, sino todo lo contrario. En contrapartida, te mostrarás a los demás más amable y cariñosa que de costumbre. En el trabajo estarás súper motivada por las nuevas oportunidades que se te presentan o que intuyes están en camino, aunque te asalten algunas dudas. Tu ambición profesional se dispara y pondrás toda tu atención en alcanzar tus objetivos, hasta el punto que te “olvidarás” por completo de tu pareja. Por supuesto esto no le va a gustar nada a tu chico. Si quieres conservarle dedícale tiempo, porque podría ser que los problemillas aparecieran en este terreno. Y si tu corazón está libre, esta semana buscaras el amor físico, no una relación trascendental. Te llegan algunos imprevistos por eso ahora no conviene que hagas gastos innecesarios.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Todo son buenas noticias para las nativas de Libra, que esta semana vivirán cambios positivos en el campo laboral. Pueden ser desde un nuevo empleo a un traslado o un ascenso. Sea lo que sea te devolverá la motivación por el aspecto profesional, algo que te venía haciendo mucha falta. Por si esto fuera poco, los planetas influyen positivamente en tu signo y notarás sus benéficos efectos sobre todo en el aspecto económico. Hacia el fin de semana el dinero comenzará a fluir de forma natural y esta buena racha económica se mantendrá a lo largo de las próximas semanas. En el amor habrá mucha estabilidad y compromiso en las parejas consolidadas, aunque puede haber algún roce a causa de tu carácter celoso. Dale más espacio a tu chico y no temas que te sea infiel. Y si todavía no has encontrado a tu media naranja, en estos días aparecerá una persona por la que te “colgarás” de inmediato y con la que podrías iniciar una fantástica relación.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Sentirás en estos días, Escorpio, la necesidad de renovarte energéticamente. También querrás hacer lo posible por recargar tu hogar de energía y buenas vibraciones. Para conseguirlo haz una limpieza a fondo de tu casa y deshazte de todo aquello que no te sirve o que no te aporta buen rollo. Quédate sólo con lo indispensable. Te irá bien liberarte de tus miedos y ataduras emocionales, olvidar los recuerdos dolorosos o que te causan nostalgia, como los de aquel viejo amor del que no has cerrado totalmente el capítulo. Esta semana se verán muy favorecidas las relaciones de convivencia porque tendrás potenciada tu capacidad de comunicarte y ello servirá para estrechar lazos con tu pareja. Es momento de compromisos o de fijar fecha para la boda. En el terreno laboral, no confíes en las personas que te ríen todas las gracias, no son halagos, es pura adulación y no te desean bien. ¡Cuidado con las traiciones en este campo! Utiliza tu intuición para detectar a quienes no son sinceros.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Será ésta una semana muy positiva en casi todos los aspectos, en especial en el tema amoroso. Los astros propician que las parejas se reafirmen y se consoliden. Habrá mucho romanticismo en el aire y grandes posibilidades de compromiso, de convivencia o incluso de boda. Realmente es un buen momento para fijar la fecha del enlace si eres de las Sagitario que lo tiene claro. Te sentirás invadida por emociones profundas que no habías experimentado en mucho tiempo y tendrás la facultad de expresarlas en toda su intensidad a tu ser amado. Ahora es tan importante para ti este tema, que ocupará gran parte de tu atención esta semana. En el ámbito laboral te mostrarás muy eficaz y aportarás muchas buenas ideas. Recibirás felicitaciones por ello. En cambio, el dinero te va llegando muy lentamente y esto puede preocuparte, aunque esta tendencia no será duradera. En estos días estarán un poco alteradas las relaciones familiares, en especial con los parientes de tu pareja. Mantente lejos y evitarás cualquier roce.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La posición astral de esta semana te impulsa a tomar decisiones que llevas tiempo aplazando, Capricornio. Pensarás mucho en el futuro, en los proyectos que quieres poner en marcha, como ese negocio que ves clarísimo y del que has medido todos los detalles. Sin embargo, no confíes sólo en ti misma, asesórate con expertos en el tema y sigue sus consejos o corres el riesgo de perder dinero, aunque el negocio se mantenga. El tema de las finanzas esta semana es negativo para las Capricornio. Si esperas recibir una suma procedente del trabajo o de una deuda de hace tiempo, no va a llegar a tiempo. Haz tu presupuesto semanal o incluso mensual sin contar con este dinero. En el amor también es necesario tomar decisiones, en especial si hace tiempo que la relación se tambalea. Llevas sufriendo mucho tiempo, o no siendo feliz, que viene a ser lo mismo. Una ruptura a tiempo es una victoria. Claro que no es agradable al principio, pero lograrás superarlo y te sentirás liberada.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Te has esforzado y ahora tu ánimo es mucho mejor que en días pasados. Ser optimista y estar de buen humor a veces cuesta un poco, pero siempre hay que trabajar en ello porque nos abre todas las puertas que el mal humor y la melancolía nos cierran. En el terreno laboral ahora reinará el buen rollo, debido sin duda a tu cambio de humor. En tu círculo social, una serie de acontecimientos que tendrán lugar esta semana te harán abrir los ojos respecto a algunos que creías amigos. Si compruebas que no lo son tanto es mejor poner tierra por medio. Las personas en las que no puedes confiar, cuanto más lejos, mejor. Si ahora no estás en pareja, esta semana puedes llevarte una sorpresa con alguien de tu entorno, tal vez unos años mayor que tú, o más joven. Será un romance que empezará como una simple amistad, pero más adelante le descubrirás un extraordinario potencial romántico y pasional, un mirlo blanco. Y con posibilidades de relación seria y comprometida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Has entrado en unos días muy positivos para iniciar ese proyecto que te ronda por la cabeza, o para establecer relaciones que te ayuden a llevarlo a cabo, visionaria Piscis. Estás en el momento clave para consolidar vínculos, ya sea a nivel de negocios y trabajo, o también en el aspecto sentimental. Es hora de dar el paso adelante, compromiso o matrimonio quizá, abandonar el nido para irte a vivir con el novio. En el terreno laboral, ahora tu tenacidad todavía se ve más potenciada y te desenvolverás con gran eficiencia. Esto será muy apreciado aunque el reconocimiento no te llegará hasta dentro de unas semanas. Ten paciencia.

Frase del día:

"Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas", Louis Pasteur.

